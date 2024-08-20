  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 21:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港產大熊貓丨龐建貽：朋友倡取名「家朗」或「旻憓」　冀兩寶寶情況穩定辦徵名活動

社會

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海洋公園主席龐建貽指，朋友倡取名「家朗」或「旻憓」，冀兩寶寶情況穩定辦徵名活動（海洋公園圖片）

大熊貓盈盈及樂樂誕出一對龍鳳胎，海洋公園主席龐建貽稱，兩隻港產大熊貓寶寶情況穩定，但仍很脆弱，有朋友向他建議龍鳳胎改名叫「家朗」或「旻憓」，他認為該想法很有創意，冀大熊貓寶寶更穩定時舉行全港徵名活動，邀請所有市民為大熊貓寶寶改名。

龐建貽接受電視訪問表示，提到兩個寶寶現在情況穩定，但仍很脆弱，兩位四川來的專家將會至少逗留多數個星期，而大熊貓寶寶進一步穩定後，一定會考慮直播，亦必定會讓香港市民為大熊貓寶寶改名。

他提到，他的朋友指今屆奧運港隊奪得兩金兩銅的佳績，可能為大熊貓寶寶的誕生帶來了好運，建議替牠們取名為家朗還是叫旻憓。

一對大熊貓寶寶會與媽媽盈盈生活到兩、三歲，其後要分開居住，他指出，園方屆時要再決定如何分配在不同熊貓館，而大熊貓數目增至6隻令到海洋公園「重生方案」需要暫時擱置，原定山下的零售餐飲區域要重新規劃，「山下是一個很平的地方，亦是最近港鐵的地方，所以絕對是應該借助這些優勢想清楚如何用這個地方是最好。」

被問到會否研究把6隻大熊貓分散放置，讓遊客遊覽整個海洋公園。龐建貽指，園方正考慮大熊貓安放的位置，未來拆卸較舊的館，再興建熊貓館也納入考慮當中。

至於中央贈送給香港的一對大熊貓，預計於國慶前由四川運來香港。龐建貽表示市民同樣能為牠們改名，而運送模式會仿傚盈盈樂樂來港時一定會蓋住，避免騷擾牠們及令牠們受驚。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

公園 大熊貓 國慶 電視 海洋公園 港鐵 餐飲 零售 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
急症室最長等候時間（08月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月20日 時間16:05）
生命鬥士｜彭皓鋒證患直腸癌3期第二個生日　「御用惡人」拒化療切肛門：珍惜和家人每一天
生命鬥士｜彭皓鋒證患直腸癌3期第二個生日　「御用惡人」拒化療切肛門：珍惜和家人每一天