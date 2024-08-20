港產大熊貓丨龐建貽：朋友倡取名「家朗」或「旻憓」　冀兩寶寶情況穩定辦徵名活動

▲ 海洋公園主席龐建貽指，朋友倡取名「家朗」或「旻憓」，冀兩寶寶情況穩定辦徵名活動（海洋公園圖片）

大熊貓盈盈及樂樂誕出一對龍鳳胎，海洋公園主席龐建貽稱，兩隻港產大熊貓寶寶情況穩定，但仍很脆弱，有朋友向他建議龍鳳胎改名叫「家朗」或「旻憓」，他認為該想法很有創意，冀大熊貓寶寶更穩定時舉行全港徵名活動，邀請所有市民為大熊貓寶寶改名。

龐建貽接受電視訪問表示，提到兩個寶寶現在情況穩定，但仍很脆弱，兩位四川來的專家將會至少逗留多數個星期，而大熊貓寶寶進一步穩定後，一定會考慮直播，亦必定會讓香港市民為大熊貓寶寶改名。

他提到，他的朋友指今屆奧運港隊奪得兩金兩銅的佳績，可能為大熊貓寶寶的誕生帶來了好運，建議替牠們取名為家朗還是叫旻憓。

一對大熊貓寶寶會與媽媽盈盈生活到兩、三歲，其後要分開居住，他指出，園方屆時要再決定如何分配在不同熊貓館，而大熊貓數目增至6隻令到海洋公園「重生方案」需要暫時擱置，原定山下的零售餐飲區域要重新規劃，「山下是一個很平的地方，亦是最近港鐵的地方，所以絕對是應該借助這些優勢想清楚如何用這個地方是最好。」

被問到會否研究把6隻大熊貓分散放置，讓遊客遊覽整個海洋公園。龐建貽指，園方正考慮大熊貓安放的位置，未來拆卸較舊的館，再興建熊貓館也納入考慮當中。

至於中央贈送給香港的一對大熊貓，預計於國慶前由四川運來香港。龐建貽表示市民同樣能為牠們改名，而運送模式會仿傚盈盈樂樂來港時一定會蓋住，避免騷擾牠們及令牠們受驚。

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