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大眾點評︱大眾點評公佈港澳及海外地區必吃榜 上榜餐廳數目香港稱冠

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發布時間： 2 小時前

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大眾點評公佈港澳及海外地區必吃榜。

擁有 8 億用戶的內地一站式生活消費巨擘大眾點評今日（8 月 20 日）舉行「必吃榜」發佈會暨頒獎盛典（港澳及海外地區），香港有多達 39 間餐廳上榜，榮登内地以外最多餐廳上榜之城市。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示祝賀和欣喜：「我非常高興香港能脫穎而出，成為内地以外最多餐廳入選大眾點評此次『必吃榜』的城市，獲得如此佳績不僅令人驕傲，更是對香港美食的肯定，充分彰顯香港餐飲業的多元化及卓越性，也為我們持續推廣香港佳餚妙饌提供了良好契機。」

香港旅遊發展局（旅發局）副總幹事葉貞德稱：「香港的美食應有盡有，是宣傳旅遊的其中一張最佳名片。大眾點評亦是內地旅客尋覓美食的必備之選，其『必吃榜』是『8 億人吃出來』的美食榜單，堅持基於用戶的真實評價進行評選。我深信，隨著香港繼續擦亮其美食之都的金漆招牌，定能吸引更多內地及海外旅客和美食愛好者慕名而來，親身品嚐香港珍饈佳餚，感受獨樹一幟的美食文化與無窮魅力。」

旅發局未來計劃與該平台加強合作，向旅客推介最新、最全面的本地美食資訊、餐廳指南﹑獨家飲食情報等，借助大眾點評龐大的用戶基礎和影響力，展現香港豐富的美食風貌，激發旅客的訪港興趣，選擇這座美食天堂作為他們的下一個旅遊目的地。

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