通脹｜本港上月消費物價指數按年升2.5%　煙酒價格升幅達22.1%

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政府統計處今日（20日）公布，7月份的消費物價指數按年上升2.5%，較6月份的升1個百分點，主要因差餉寬減於6月份結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，7月的基本通脹率按年升幅為1.2%，亦較6月份的1%為高，而升幅擴大主要是由於進出香港交通費用上升，以及電力費用跌幅收窄所致。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，7月份煙酒價格的按年升幅為22.1%；住屋為3.3%；交通、外出用膳及外賣、雜項服務均為2.7%；電力、燃氣及水就升2.3%；而雜項物品以及基本食品，則分別升0.9%及0.5%。而錄得按年跌幅的類別為衣履以及耐用物品，分別下跌1.2%及0.9%。





政府發言人表示，7月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平，外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快的按年升幅，而基本食品價格輕微增長。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。