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特勤女團丨陳瀅大爆與張曦雯難忍口食宵夜　馬貫東減20磅操肌預告有除衫戲

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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羅毓儀﹑張曦雯﹑陳瀅﹑馬貫東合作新劇《特勤女團》

由邵美琪（Maggie)、關禮傑、馬貫東、張曦雯（Kelly）、陳瀅和羅毓儀（Yuki）等主演的TVB新劇《特勤女團》，今日（8月20日）舉行拜神儀式。

劇中阿東﹑陳瀅和Yuki飾演警察，Kelly則為心理學家，四人一同接受TOPick訪問。

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劇中四人關係

陳瀅指當中因要接受不同任務，故有不同的角色裝扮，有時要去晚宴或扮女團等，非常有趣。

Yuki就指在四人之間屬於「下把位」：「雖然Kelly和陳瀅會玩阿東，但我都畀佢蝦，同埋我本身對做臥底有很大嘅憧憬，但又少了條筋，所以做任務時冇想太多就做，估唔到有意想不到嘅效果。」

張曦雯﹑馬貫東﹑羅毓儀和陳瀅（陳慧安 攝）

Kelly﹑陳瀅和Yuki要唱歌跳舞

談到Kelly﹑陳瀅和Yuki做女團要唱歌跳舞，Kelly表示現時要練舞：「除了打鬥的動作戲，今次加埋女團，幸好套劇入面講我哋唔叻唱歌跳舞，所以就啱啱好，同埋我哋有Yumi，而我哋真係要拍MV主題曲，有佢喺度，會冇咁擔心。」

陳瀅則笑說：「觀眾應該冇見過我呢一面，所以我覺得都幾新鮮，亦係時候展示畀大家睇到我有幾咁勁。」又指今次為「動作擔當」，每次打的時候，他們也在旁做啦啦隊，氣氛十分好。

作為歌手的Yuki跳唱經驗較豐富，問到有否指導Kelly和陳瀅，她謙稱：「指導就談不上，因為出道做歌手都冇試過唱劇集主題曲，所以今次有機會唱跳，自己都好期待。」

透露有除衫戲份

至於阿東在劇中演大隻臥底，問到現時操肌情況進度？他說：「覺得都有啲肌肉，但未練到有線條住，因為我接到呢個角色到開拍同埋知道要練大隻，只有兩個月時間，所以我決定先減磅再變大隻，依家減了20磅。（有除衫戲份？）對，希望可以拖到最尾先拍。」

馬貫東（陳慧安 攝）

Kelly和陳瀅忍不到口

另外，陳瀅大爆傑哥與Maggie天天「萬歲」吃宵夜，因此他們非常難忍口，她說：「通常我哋宵夜時間有半個鐘，我同Kelly係由頭食到尾，Yuki都會忍得住唔會食咁多野，但我同Kelly就不停夾。（依家冇佘詩曼提住，就可以放肆食？）唔緊要，我肥嘅話佢會話我知。」

Kelly亦補充：「通常我拍劇就會瘦，因為壓力大，但呢套劇真係好多野食，同埋係喜劇，大家都拍得好開心就放任啲。」

Yuki則在旁「投訴」：「你哋食咁多塊面勁尖，我食少少塊面仲好圓。」場面搞笑。

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