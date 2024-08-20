  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 21:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

求救眨眨眼丨「貓女」素兒卡維斯首次執導　因「#Me Too」運動重寫N次劇本

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《求救眨眨眼》

由《蝙蝠俠》新「貓女」素兒卡維斯（Zoë Kravitz）首次執導的奇情驚慄片《求救眨眨眼》（Blink Twice）講科技億萬富翁史奈特京 Slater King（卓寧泰坦飾）在他的籌款晚會上遇見女侍應菲妮達Frida（娜奧美艾奇飾），即時火花四濺，遂邀請她和姊妹，與一衆富二代好友遠赴其私人島嶼上別墅，渡過一個冇底線兼熱辣辣的夢想假期。

這裡是個狂野天堂，沒人希望假期結束，但隨著奇怪事情陸續發生，菲妮達開始質疑一切，天堂更直變地獄⋯ 她深信，想活著離開這裡，先要想盡辦法揭露真相！

「貓女」素兒卡維斯（右）首次當導演。

揭創作背後原因

「貓女」素兒卡維斯講創作動機表示：「我想看一個故事是探討如果女性不再遵守規則會發生甚麼事。我認為講述這個故事最吸引人、最可怕的方式就是孤立人物。把這個「花園」變成一座島嶼──就像《Lord Of The Flies》那樣。我從2017年夏天開始寫作。」

結果在同年10月，韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的事被曝光，她表示：「我為此調整故事。到2020年，Jeffrey Epstein也被曝光——我之前對他一無所知。知道 世界上存在這種邪惡，我感到震驚，不過亦因此激勵我繼續前進。」

《求救眨眨眼》

關於這部電影有評論指出是在影射當年Jeffrey Epstein事件，因為Jeffrey Epstein與電影中的男主角史奈特京一樣，也是一名億萬富豪，擁有私人小島，他們都將小島改造到非常奢華，並利用這個封閑的島嶼來展開他們的陰謀和進行犯罪。

另外，導演素兒卡維斯表示，在娛樂圈也發生過韋恩斯坦性侵事件，這引發了一陣「#Me Too」運動熱潮，她為此也重寫了幾百次劇本，而這部電影很好地諷刺了近幾年娛樂圈發生的數起性侵犯事件。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
14:11 2024/07/05
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
《龍捲風》美國開畫勁收逾8000萬美元　成北美災難片史上開畫冠軍
15:57 2024/07/23
《龍捲風》美國開畫勁收逾8000萬美元　成北美災難片史上開畫冠軍

你可能感興趣

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
14:11 2024/07/05
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
《龍捲風》美國開畫勁收逾8000萬美元　成北美災難片史上開畫冠軍
15:57 2024/07/23
《龍捲風》美國開畫勁收逾8000萬美元　成北美災難片史上開畫冠軍
電影 荷里活 #MeToo 導演

最高瀏覽

軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
急症室最長等候時間（08月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月20日 時間16:05）
生命鬥士｜彭皓鋒證患直腸癌3期第二個生日　「御用惡人」拒化療切肛門：珍惜和家人每一天
生命鬥士｜彭皓鋒證患直腸癌3期第二個生日　「御用惡人」拒化療切肛門：珍惜和家人每一天