求救眨眨眼丨「貓女」素兒卡維斯首次執導　因「#Me Too」運動重寫N次劇本

▲ 《求救眨眨眼》

由《蝙蝠俠》新「貓女」素兒卡維斯（Zoë Kravitz）首次執導的奇情驚慄片《求救眨眨眼》（Blink Twice）講科技億萬富翁史奈特京 Slater King（卓寧泰坦飾）在他的籌款晚會上遇見女侍應菲妮達Frida（娜奧美艾奇飾），即時火花四濺，遂邀請她和姊妹，與一衆富二代好友遠赴其私人島嶼上別墅，渡過一個冇底線兼熱辣辣的夢想假期。

這裡是個狂野天堂，沒人希望假期結束，但隨著奇怪事情陸續發生，菲妮達開始質疑一切，天堂更直變地獄⋯ 她深信，想活著離開這裡，先要想盡辦法揭露真相！

▲ 「貓女」素兒卡維斯（右）首次當導演。

揭創作背後原因

「貓女」素兒卡維斯講創作動機表示：「我想看一個故事是探討如果女性不再遵守規則會發生甚麼事。我認為講述這個故事最吸引人、最可怕的方式就是孤立人物。把這個「花園」變成一座島嶼──就像《Lord Of The Flies》那樣。我從2017年夏天開始寫作。」

結果在同年10月，韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的事被曝光，她表示：「我為此調整故事。到2020年，Jeffrey Epstein也被曝光——我之前對他一無所知。知道 世界上存在這種邪惡，我感到震驚，不過亦因此激勵我繼續前進。」

▲ 《求救眨眨眼》

關於這部電影有評論指出是在影射當年Jeffrey Epstein事件，因為Jeffrey Epstein與電影中的男主角史奈特京一樣，也是一名億萬富豪，擁有私人小島，他們都將小島改造到非常奢華，並利用這個封閑的島嶼來展開他們的陰謀和進行犯罪。

另外，導演素兒卡維斯表示，在娛樂圈也發生過韋恩斯坦性侵事件，這引發了一陣「#Me Too」運動熱潮，她為此也重寫了幾百次劇本，而這部電影很好地諷刺了近幾年娛樂圈發生的數起性侵犯事件。

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