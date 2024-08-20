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非禮｜公立醫院再發生非禮事件　物理治療師為68歲漢抽痰時被非禮

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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天水圍醫院發言人表示，一名物理治療師為68歲病人抽痰期間，懷疑被非禮。物理治療師隨即向上司報告，並於昨日（19日）決定報警，警方及後在病房拘捕一名男子。

院方非常關注事件，並向該名物理治療師致以慰問及提供支援。院方對有關事件採取「零容忍」態度，強烈譴責有關行為，定會嚴肅跟進及全力配合警方調查。
　　 
醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

公院不時涉多宗非禮或性罪行案件。2017年就曾經發生多宗案件，集中於精神科病房。時任食物及衞生局局長高永文稱非常關注，醫管局聯網服務總監張偉麟當時稱，已成立專家小組檢討事件，亦會邀請海外專家協助。

近年公立醫院非禮事件

一名舂磡角慈氏護養院職業治療師於8月14日下午在病房為一名78歲男病人進行日常起居訓練期間，懷疑被非禮。該治療師隨即向上司報告及報警，警方及後在病房要求一名男子協助調查。

一名護士2月11日於瑪嘉烈醫院急症室病格為一名62歲男病人進行分流評估期間懷疑被非禮，院方接獲該護士報告後隨即報警，警方及後在病房拘捕一名男子。

瑪嘉烈醫院一名護士學生於去年11月在病房為一名五旬男病人進行護理程序時疑遭非禮，學生向院方告發案件，男子及後被捕並被控一項猥褻侵犯罪。

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