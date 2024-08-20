教師培訓｜內地「國優計劃」首納本港大學　國家教育部重點支持內地生赴港任教

▲ 香港大學及中文大學獲納入「國優計劃」第二輪試點的13間大學。（資料圖片）

國家教育部今日（20日）宣布，旨在重點培訓研究生成為中小學教師的「國家優秀中小學教師培育計劃」（簡稱「國優計劃」），第二輪試點大學包括香港大學及中文大學，為首次有本港大學納入計劃。教育部「重點支持」內地生赴港學習教師教育課程並留港任教，而在本港兩大修讀的國優研究生，亦可獲免試到內地任教。

本港教育局對計劃拓至本港院校表示歡迎，指計劃可為國家及香港培育教育專業人才，獲選學生將於明年入讀港大及中大。

倡跨校整合資源 訂聯合培養方案

第二輪國優計劃名單今日公布，涵蓋13間大學，包括11間內地大學，以及港大及中大。國優計劃第二批研究生選拔工作將於9月啟動，由試點大學通過推薦免試方式，招收理工科應屆本科畢業生，攻讀理學、工學相關學科碩士或博士學位，或攻讀教育碩士專業學位，同時通過遴選理學、工學學科的在讀研究生；符合標準的理工及工學科的國優計劃研究生，畢業時可同時獲頒教育碩士學位。

國家教育部在通告表示，第二輪計劃鼓勵內地在香港學習教師教育課程的國優計劃研究生留港任教，亦支持本港試點大學的國優計劃研究生，免試到內地任教。計劃下所有研究生可免試取得內地的中小學教師資格。

計劃支持「跨校培養探索」，鼓勵試點大學跨校整合優質資源，制定國優計劃「聯合培養方案」，鼓勵中港兩地國優計劃研究生跨校學習及交流，「重點支持」內地生赴港學習教師教育課程，在香港進行教育實踐；計劃亦支持試點大學與高水準的師範大學合作，共享高水準師資與教育實踐資源，提高人才培育質素。

教育局：培育教育專才 首批明年入讀

對於首度有本港大學納入計劃，本港教育局表示歡迎，兩間大學均將按其遴選標準擇優錄取合適學生，預計首批學生將於2025/26學年入讀，局方會支持兩間大學配合計劃，為國家及香港培育教育專業人才。

教育局指，透過計劃赴港修讀本地教師教育文憑課程的內地生，達到課程要求及完成實習後，原則上將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷；按現行機制，非香港永久性居民如持有認可師資培訓資歷，以及由入境事務處簽發的有效工作簽證或香港特區簽證身份書等證明文件，便可申請成為檢定教員，在中小學任教。

中大為「國優」特設新課程 最快年底招生

中大回覆表示，中大教育學院與中大深圳分校合作計劃開設為期2年、專為國優計劃而設的碩士學位課程，預計於今年底或明年初起接受申請，學生將在兩間本港及深圳校區上課，並於深圳及其他廣東地區的內地學校進行教學實習，成功完成課程後，畢業生將可獲豁免考試，直接申請內地教師資格，未提會否安排內地生在本港實習。港大教育學院至截稿前未有回覆。

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