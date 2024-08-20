國優計劃｜港教師流失未止血　業界料有助從內地引進STEM人才

▲ 過去一學年全港公營學校流失多達3,610名教師，業界相信國優計劃有助引進STEM領域教師。（資料圖片）

國家教育部推出第二輪「國優計劃」強調重視人工智慧（AI）及STEM（科學、科技、工程及數學）教育等相關課程建設，本港業界認為措施有助從內地引進STEM領域教師，但認為在兩地教學語言及文化差異方面會有挑戰。

近年本港教師流失潮「未止血」，翻查資料，本學年（2023/24學年）全港公營學校流失3,610名教師，非退休離職教師佔2,820人，整體流失率8%，僅按年微減1.2個百分點，仍遠高於2020/21學年的4.4%。

教聯會轄下教育工作者工會主席黃建豪表示支持國優計劃，相信有助香港中小學引進更多高素質的教師，尤其是在STEM領域，可滿足相關教師需求；本港國際化的教學環境，亦可為來港修讀教師教育課程的內地研究生拓闊視野。黃提出，在跨地區教學語言及文化差異帶來的挑戰，相關大學應加強師資培訓及課程設計的國際化，以確保教學質量。

教育界立法會議員朱國強則指，來港任教的國優計劃研究生，仍須修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）等本港師訓課程，金錢、時間及生活適應等成本較高，加上相關課程學額有限，估計經計劃來港任教的內地研究生，對本地準教師的就業機會影響較有限。

朱續指，國家近年在AI、大數據及機械人等科研發展迅速，STEAM相關教學法側重點與內容與本港亦有差異，期望計劃促進內地與香港師資交流合作，互相借鑑成功的科普教育經驗，最終讓學生受惠。

記者：馮琪雅

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