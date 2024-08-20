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關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 43 分鐘前

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港府今晚（20日）發聲明，反對彭博就部分機構對「加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全」的建議立法框架，所提交的意見書作出偏頗報道，形容是斷章取義。（資料圖片）

港府今晚（20日）發聲明，反對彭博就部分機構對「加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全」的建議立法框架，所提交的意見書作出偏頗報道，形容是斷章取義。

港府稱，早前就立法框架進行為期一個月的諮詢，其間共收到53份意見書，其中52份支持立法並提出正面建議，包括來自亞洲互聯網聯盟、香港美國商會及香港總商會。

港府強調，建議立法框架只涉及保護「關鍵基礎設施營運者」（營運者）的關鍵電腦系統，絕不涉及個人資料和業務內容。「資訊科技」是立法框架下受規管的界別之一。港府表示，在新制度下，只有個別機構，而非整個資訊科技界，會因應下列因素而被指明為營運者：

（1）如遭到破壞、喪失功能或數據洩漏時對香港的必要服務及重要的社會和經濟活動的影響；
（2）對資訊科技的依賴程度；
（3）所控制的數據的重要性；及
（4）對關鍵基礎設施的控制程度。

港府續指，擬議條例不具域外效力。專責辦公室只會要求營運者提供能取得的資訊，並會給予合理的時間準備。「只有當營運者不願意或未能自行應對事故時，專責辦公室才會考慮向裁判官申請手令，因應必要性、適當性、相稱性及公眾利益，在關鍵電腦系統連接設備或安裝程式。」

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