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大眾點評必吃榜2024｜點心店「得閒飲茶」新上榜　創辦人：希望傳承香港文化

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 23 分鐘前

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得閒飲茶（太子店）創辦人孫志強。（彭大偉攝）

內地一站式生活消費巨擘「大眾點評」，今日（20日）公布港澳及海外地區「2024年必吃榜」名單，13個城市共有232間餐廳上榜，其中香港佔39間，28間為新上榜，是內地以外最多餐廳上榜的城市。「得閒飲茶（太子店）」為新上榜餐廳之一，創辦人孫志強指，上榜既是榮譽也是動力，除了已推出「寫真實評價贈送甜點」活動感謝顧客，9月尾至10月初更將在深水埗開新分店，希望未來能再下一城，躋身米芝連之列。

大眾點評自2017年起，每年推出「必吃榜」為中國食客提供餐廳指南，今年更新增「港澳及海外地區」類別，把不同城市的必吃餐廳歸納一起推出名單，共13個城市、232間餐廳上榜，其中香港有39間餐廳成功躋身名單中，涵蓋傳統港式料理、西班牙菜等，28間為新上榜，街坊小吃店佔近20%。

點心是香港代表美食，開業短短5年的點心店「得閒飲茶」目前在元朗和太子設據點，太子分店成為新上榜餐廳之一。創辦人孫志強自16歲開始學做點心，至今逾30年，由門外漢做到酒樓點心部主管，再跳出舒適圈創業，追求的正是傳承香港點心文化。

他形容傳統酒樓早上提供點心，晚上則炒菜為主，只迎合中老年群體作息，日常上班的年輕人難一嘗美味點心，故決定創業並把營業時間定為朝7晚11，「讓更多人下班可吃一籠地道蝦餃，令傳統港式點心味道被更多人記住」；目前更有數名年輕人跟他學藝。

曾獲美食之最大賞的蝦餃、春風得意腸等均是「得閒飲茶」的主打菜式。孫志強稱，店裏所有點心都是每日現做、即叫即蒸，務求「每樣嘢都做到最好。」他亦提到開業時遇上社會運動和疫情，一度只能開早午市，幸疫後生意逐漸回升，入選「必吃榜」後生意再增1至2成，周末更多了「拖喼客」。

過去不少餐廳難逃米芝蓮死亡之吻，會否擔心入選「必吃榜」將被業主加租？孫志強指不擔心，形容業主願意共度時艱。他又說上榜既是榮譽也是動力，除了已推出「寫真實評價贈送甜點」活動感謝顧客，9月尾至10月初更將在深水埗開分店，希望未來能再下一城，躋身米芝連之列。

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記者：梁薾心

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