大眾點評必吃榜2024｜華嫂冰室再有分店上榜　「做好本份自然有回頭客」

▲ 華嫂。（彭大偉攝）

華嫂冰室繼尖沙咀店去年在大眾點評「必吃榜」上榜，觀塘皇廷廣場店今年亦入選。創辦華嫂指，上榜後生意增加，尖沙咀店內地客佔8成。面對冰室競爭愈加增多，她認為可百花齊放，「做好本份、做好食物，客人會知道、會回來。」對政府大力推動盛事經濟，她就形容有助餐廳生意，盼當局多辦活動。

華嫂冰室始創於2010年5月，華嫂的父親從60年代起在港經營茶檔，向街坊鄰居售賣凍奶茶、三明治 等簡單小吃。當時每逢下班，華嫂都會協助父親照顧生意店內生意，漸漸與香港冰室文化結緣。而隨着父親退休、孩子長大，她亦萌生了開冰室的想法，延續父親的手藝同時，傳承香港冰室文化。

菠蘿包、豬仔包、皮蛋芫荽豬潤牛肉、蕃茄湯底等均是華嫂冰室的招牌菜，其中菠蘿包是每天早上從父輩就合作的供應商進貨，保證當天現做，到店後再用焗爐烤焗，並配上精選奶油；蕃茄湯底則是每日用近百斤新鮮蕃茄熬製而成；凍奶茶和鴛鴦亦沿用父輩自創的配方。

華嫂直言「冰室是香港孵化出的美食文化，一定要傳承下去」， 並形容若冰室文化消失十分可惜，「 冰室可以讓年輕人感受香港昔日的生活模式。雞蛋三文治、菠蘿油、凍奶茶等是簡單食物，卻反映香港社會發展歷程。」

她亦指，很感恩冰室能入選「必吃榜」，上榜後生意增加，其中尖沙咀店顧客量增3成，內地客佔顧客比例8成，「有時轉唔到Channel（頻道），同香港人講咗普通話。」

盛事帶動人流生意

香港冰室愈開愈多，競爭愈趨激烈，還要面對租金昂貴，請人難等問題，但華嫂直言不擔心，希望香港飲食業百花齊放，形容最重要是做好自己，「做好本份、做好食物，客人會知道、會回來」。另提到 隨着學生放暑假打工，近期請人問題有所舒緩。

對政府大力推動盛事經濟，她就形容有助餐廳生意，舉例指會展舉辦活動時，灣仔分店生意會跟着受惠；「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」在尖沙咀舉辦時，該區分店人流亦有所增加，盼當局多辦活動。

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記者：梁薾心