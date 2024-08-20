大眾點評必吃榜2024｜新加坡餐廳負責人：香港侍應脾氣暴躁　籲發放正能量

▲ 新加坡餐廳「陳生成山瑞補品」第三代負責人之一陳靜芬。（彭大偉攝）

香港部分飲食業服務態度欠佳，一直為人垢病。大眾點評「必吃榜」的新上榜新加坡餐廳「陳生成山瑞補品」，第三代負責人之一陳靜芬直言未有打算來港發展，並稱過去曾到訪香港，感覺侍應「壓力較大、脾氣暴躁」，她說新加坡人很着重服務水平，做飲食生意更要改變思維，要發放多些正能量，不再是「你想吃就來，不想就不來」。

有70餘年歷史、主打水魚湯的新加坡餐廳「陳生成山瑞補品」，由第三代負責人陳崇祿和陳靜芬的太爺始創。被問及認為香港飲食業服務態度如何、會否來港擴展業務？陳靜芬稱，對香港飲食業印象是服務人員「壓力較大、脾氣暴躁」，但飲食業應以客為主，新加坡人很着重服務水平，「追求便宜、味道和好服務」。

她認為飲食業界要發放更多正能量，「新加坡政府疫後大力推廣，說做生意要改變思維。上一代態度是『你想吃就來，不想就不來』，但新一代要發放多些正能量。」她又說餐廳發展仍會以新加坡為主，下一步目標則是東南亞市場，如山瑞來源地印尼。

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記者：梁薾心