鄔公奇案丨鄔友正解釋當年娶翁嘉穗原因　罕揭與袁詠儀佘詩曼關係

▲ 鄔友正解釋當年選娶翁嘉穗的原因。

在1997年力壓李明慧、佘詩曼奪香港小姐冠軍的翁嘉穗，當選翌年與較她年長20歲的富商鄔友正。而當年最引起坊間話題，是翁嘉穗與同屆亞軍李明慧捲入二女爭一男的三角戀。

有指在比賽期間，李明慧認識當時贊助商鄔友正並擦出愛火，二人交往只10天就宣布訂婚，但此消息公布沒多久，便傳出翁嘉穗偷偷和鄔友正正約會，更宣示主權稱自己才是鄔友正的正牌女友，而男方也默認她的說法。此事令李明慧大成不滿，更揮淚控訴翁嘉穗橫刀奪愛，此「鄔公奇案」當年成為城中八卦熱話。

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▲ 1997年港姐三甲：冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧、季軍佘詩曼。（左起）

大方講「鄔公奇案」

翁嘉穗與鄔友正婚後恩愛，育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），一家四口幸福滿瀉。現時50歲的翁嘉穗雖然早非藝人但仍不忘保養，勻稱的身型多年來沒大改變，堪稱凍齡美魔女，至於鄔友正也保養得不錯，日前舉行70大壽，外表比實際年齡年青甚多。

近日鄔友正更於「小紅書」與網民互動，當中被問到當年「鄔公奇案」，當中有網民直接問：「點解唔揀李明慧揀咗翁嘉穗？」鄔友大方回答：「緣份天注定，冇得揀！」

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鄔友正分享保養心得

其實當年鄔友正予外間形象甚為風流，與不少港姐傳緋聞，他無奈指：「不要盡信娛樂報道，好多不實及誇大報道，實情大家更意想不到，不過娛樂一下大家，開心吓就算！最大的誤傳，就是我追過袁詠儀同佘詩曼！實情是我從來沒有追過袁詠儀和佘詩曼，咁多年都是啞仔食黃連。」

另外，鄔友正也回答保養心得，稱：「我不抽煙，不喝酒，盡量不應酬，食得健康，勤練詠春，跳舞，拉筋，舉重，游泳，唱歌等等！當然注意飲食，不過偶然也享受一下垃圾食物！現在70歲，我的65至75歲的生意朋友，看起來比我大10至20年，而且我沒有三高，沒有糖尿病，沒有低血糖，身體非常健康！以前朋友笑我，叫我唔使減肥，但我堅持，現在終於得到回報！最重要還是身體健康，我可以繼續我的事業，仲可以打拼多20年！」

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