天文異象？丨成都天空驚現7個「太陽」 網民憂熱死 專家揭真相

【四川成都/7個太陽/專家解釋/真相】天有異象？四川成都近日持續高溫，本月18日傍晚時份，當地更有民眾拍攝到天空中出現「7個太陽同框」的奇景。相片曝光後，隨即於網上引發熱議，有網民說笑稱需「緊急召喚」后羿。對於此現象，專家揭真相。

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由網上流傳的影片及相片可見，畫面顯示，7個太陽一字排開，於中間左三位置的太陽最光，其次為兩側的太陽，而其他位置的太陽亮度則相對較弱。有網民笑言「難怪近期咁熱」，更有人說要緊急召喚古人后羿「射太陽」。

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有份拍攝影片的女網民表示，影片是18日傍晚隔著玻璃拍的，她當時在當地某醫院的11樓發現窗外竟然有多個太陽，於是立即拿出手機把這幕奇景記錄下來。不止她，網上亦流傳其他網民從不同方位角度拍下的同類照片及影片。

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而對於此異象，內媒引述四川省天文科普協會副會長曾陽的解釋指這其實是正常的光學現象。這種現象是由於觀測者隔著夾層玻璃，經過多次折射和反射後看見的虛像。

「每多一層玻璃，就多一個虛像，有時同一塊玻璃，不同角度去觀察，看到虛像的數量也會不一樣」。

報道亦指，從影片裡看，多個太陽的成像都是正立的，且有明顯的減光，符合折反射成虛像的特徵。

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