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網絡熱話｜24歲港男為幫補家計　日頭返學夜晚返工日逾12小時　畢業做呢份工chur到盡【附10大爆肝職業】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 13 分鐘前

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【過勞／打工仔／社畜／護士／半工讀/過勞】不少打工仔為了生活和工作，奔波勞碌，有時候甚至忘了「人生的意義」。一名港男幾年前中學畢業初出茅廬投身社會工作，為了幫補家計和支付昂貴的學費，不惜每天日以繼夜半工讀逾12小時。畢業後，更馬不停蹄地工作賺錢。回想過去，原來足足有18年沒有出國旅行。男事主坦言「做到唔識攰」，想過辭職又「辭唔落手」……

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半工讀返工返學日逾12小時

該名24歲港男在Dcard發文，以「做香港人返工返到無晒人生」為題，分享自己從中學文憑試後就開始做兼職賺錢幫補家計的生活。男事主後來升讀大專護理學系，為了賺取生活費和學費，他咬緊牙關一邊讀書，一邊工作，4年來每天半工讀超過12小時，每日如是。終於捱到大專順利畢業成為護士，剛好遇上疫情。男事主機緣巧合下被介紹進檢疫中心工作。到疫情結束，他就順理成章被安排在醫院工作。

回顧這24年人生，男事主表示唏噓自己一直生活在忙碌之中，「對上次去旅行已經係2006年」。但他相信這種生活是不少典型香港打工仔的真實寫照，甚至比他更為勤力。

但其實我係咪應該放個長假，畀自己周圍去玩吓？

男事主糾結：我辭唔落手

帖文下有不少網民留言，對於一有假期就會想去旅行的港人來說，男事主18年來沒有出過旅行如同「失去人生意義」，震驚網民。亦有網民稱讚男事主已經「好叻、好勤力」，勸他適時要讓自己休息一下，指「咁返工法邊有人生意義」。亦有網民形容男事主心態如同典型「社畜」，有不少留言亦寄予同感，指自己同樣已經多年因為工作沒有好好去旅行犒賞自己。男事主後來在留言區回覆網民，指自己一直習慣「月月有收入」，所以「辭唔落手」。不過最新計劃在下年新年會正式辭職休息，尋回生活的意義。

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相關文章：工作過勞丨研究指每周工作55小時或以上　腦血管疾病風險增35%男士特別高危

10種「爆肝」職業

初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航在其Facebook專頁中指出，這10種「爆肝」職業有著3個共通點，包括工時長壓力大、熬夜作息不規律、飲食不正常，容易造肝指數上升，增加罹患脂肪肝之風險。

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自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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