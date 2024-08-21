盈盈樂樂︱熊貓BB再有萌照家姐由照顧員助排便　弟弟黑眼圈成形【附百日成長圖】

▲ 熊貓BB要快高長大呀！最緊要食得、瞓得又痾得！

【大熊貓/安安佳佳/盈盈樂樂/海洋公園/熊貓BB/龍鳳胎/海洋公園】全城都關心一對熊貓BB的近況，而海洋公園都不時更新牠們的照片，在昨日（20日）園方再在社交媒體頁發布四張大熊貓寶寶生活照，園方有順應網友要求，標示家姐及細佬。照片所見，家姐肚仔脹脹高舉「投降」手勢，由照顧員幫助排便便，而弟弟黑眼圈已成形。

最新影片：

盈盈樂樂︱初生大熊貓BB不懂排便

BB最緊要食得、瞓得又痾得，媽媽就放心!原來熊貓BB都一樣，最緊要「有入有出」!海洋公園大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，由於初生熊貓BB非常脆弱，頭幾天是生存的關鍵，所以港人都非常關係一對熊貓BB的情況，園方特設在社交媒體放上近照，最新照片可見，家姐由照顧員用手掌托住，協助牠排便，過程似乎十分順暢，開心到高舉雙手。據了解，大熊貓寶寶初生時不懂排便，須由照顧員刺激下排出。

另外一張照片顯示「細佬」躲在被窩裡休息，另一張則舉起右手，似對着鏡頭「揮手」，稍稍能看見大熊貓特色「黑眼圈」已成形。

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盈盈樂樂︱龍鳳胎輪流交予「盈盈」照顧

園方提醒市民「小心被萌到發出尖叫聲」。四張照片有兩張是細佬、兩張是家姐。而前日(19日）園方都有發布媽媽盈盈照顧BB的情況，園方指專家和護理員會把龍鳳胎輪流交予「盈盈」照顧。片段見到「盈盈」抱實和舔舐雄性大熊貓寶寶龍鳳胎，不過由於熊貓BB太小，未能於鏡頭前顯示。海洋公園說，大熊貓寶寶剛出生暫時未可以自行調節體溫和自主排便，需要母親做好保暖，並依靠母親舔舐刺激排便，相信如果排便理想，有助牠們進食和成長。

▲ 園方指專家和護理員會把龍鳳胎輪流交予「盈盈」照顧。(海洋公園照片)

盈盈樂樂︱網民：好似自己個BB一樣

不少網民都大讚今次園方做到野，「標明邊隻係細佬邊隻係家姐」、「海洋公園係願意聽取市民意見的！多謝團隊悉心照顧盈盈， 同一對熊貓BB，我哋日日都好關心佢嘅情況，好似自己個BB一樣，希望日日見到佢哋嘅進展，哪怕是一張相或者一條幾十秒嘅短片， 已經可以令我哋放心。「終於有多啲更新啦！家姐有個肚腩仔，有肉地啲」。

盈盈樂樂｜熊貓寶寶由出生到100天樣子變化 究竟黑眼圈是何時出現？

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熊貓成長過程｜由出生第1日到100日的變化

網上流傅一條名為「大熊貓從出生到100天的變化」的影片，記錄了兩隻熊貓寶寶出生的成長過程，由第1日到100日，見到牠們樣子不斷變化，相當有趣。

初生時牠們體型嬌小、只有差不多一隻手掌的大小，全身呈粉紅色，身上有稀疏的白色毛髮，雙眼還未張開；到第3天大就可以看到眼斑陰影、5天大耳朵開始變黑，約7天大身體上的色斑陰影會慢慢顯現，這時黑眼圈還未明顯出現。

到了大概10天大，身上的毛髮慢慢變長，黑眼圈範圍才開始擴大，耳朵上的黑毛也長出來了，15日大，基本上就明確見到熊貓寶寶的一對黑眼圈了！到了40天，基本上就是大熊貓的迷你版本，100天可以舉行「百日宴」時，牠們已經是活脫脫的大熊貓模樣了！

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