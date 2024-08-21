  • 27°C
香港時間 : 2024821日 (三) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盈盈樂樂︱熊貓BB再有萌照家姐由照顧員助排便　弟弟黑眼圈成形【附百日成長圖】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

熊貓BB要快高長大呀！最緊要食得、瞓得又痾得！

【大熊貓/安安佳佳/盈盈樂樂/海洋公園/熊貓BB/龍鳳胎/海洋公園】全城都關心一對熊貓BB的近況，而海洋公園都不時更新牠們的照片，在昨日（20日）園方再在社交媒體頁發布四張大熊貓寶寶生活照，園方有順應網友要求，標示家姐及細佬。照片所見，家姐肚仔脹脹高舉「投降」手勢，由照顧員幫助排便便，而弟弟黑眼圈已成形。

最新影片：

童學園
校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

盈盈樂樂︱初生大熊貓BB不懂排便

BB最緊要食得、瞓得又痾得，媽媽就放心!原來熊貓BB都一樣，最緊要「有入有出」!海洋公園大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，由於初生熊貓BB非常脆弱，頭幾天是生存的關鍵，所以港人都非常關係一對熊貓BB的情況，園方特設在社交媒體放上近照，最新照片可見，家姐由照顧員用手掌托住，協助牠排便，過程似乎十分順暢，開心到高舉雙手。據了解，大熊貓寶寶初生時不懂排便，須由照顧員刺激下排出。

另外一張照片顯示「細佬」躲在被窩裡休息，另一張則舉起右手，似對着鏡頭「揮手」，稍稍能看見大熊貓特色「黑眼圈」已成形。

點擊圖片放大
+6
+5

盈盈樂樂︱龍鳳胎輪流交予「盈盈」照顧

園方提醒市民「小心被萌到發出尖叫聲」。四張照片有兩張是細佬、兩張是家姐。而前日(19日）園方都有發布媽媽盈盈照顧BB的情況，園方指專家和護理員會把龍鳳胎輪流交予「盈盈」照顧。片段見到「盈盈」抱實和舔舐雄性大熊貓寶寶龍鳳胎，不過由於熊貓BB太小，未能於鏡頭前顯示。海洋公園說，大熊貓寶寶剛出生暫時未可以自行調節體溫和自主排便，需要母親做好保暖，並依靠母親舔舐刺激排便，相信如果排便理想，有助牠們進食和成長。

園方指專家和護理員會把龍鳳胎輪流交予「盈盈」照顧。(海洋公園照片)

盈盈樂樂︱網民：好似自己個BB一樣

不少網民都大讚今次園方做到野，「標明邊隻係細佬邊隻係家姐」、「海洋公園係願意聽取市民意見的！多謝團隊悉心照顧盈盈， 同一對熊貓BB，我哋日日都好關心佢嘅情況，好似自己個BB一樣，希望日日見到佢哋嘅進展，哪怕是一張相或者一條幾十秒嘅短片， 已經可以令我哋放心。「終於有多啲更新啦！家姐有個肚腩仔，有肉地啲」。

盈盈樂樂｜熊貓寶寶由出生到100天樣子變化　究竟黑眼圈是何時出現？

點擊圖片放大
+12
+11

 

熊貓成長過程｜由出生第1日到100日的變化

網上流傅一條名為「大熊貓從出生到100天的變化」的影片，記錄了兩隻熊貓寶寶出生的成長過程，由第1日到100日，見到牠們樣子不斷變化，相當有趣。

初生時牠們體型嬌小、只有差不多一隻手掌的大小，全身呈粉紅色，身上有稀疏的白色毛髮，雙眼還未張開；到第3天大就可以看到眼斑陰影、5天大耳朵開始變黑，約7天大身體上的色斑陰影會慢慢顯現，這時黑眼圈還未明顯出現。

到了大概10天大，身上的毛髮慢慢變長，黑眼圈範圍才開始擴大，耳朵上的黑毛也長出來了，15日大，基本上就明確見到熊貓寶寶的一對黑眼圈了！到了40天，基本上就是大熊貓的迷你版本，100天可以舉行「百日宴」時，牠們已經是活脫脫的大熊貓模樣了！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

盈盈樂樂︱來港17年誕龍鳳胎組4口之家 盈盈樂樂象徵香港繁榮歡樂
12:01 2024/08/16
盈盈樂樂︱來港17年誕龍鳳胎組4口之家 盈盈樂樂象徵香港繁榮歡樂
盈盈樂樂｜熊貓8大冷知識你知幾多？　最鍾意食呢種蘋果＋便便有竹味可製成茶
18:00 2024/08/16
盈盈樂樂｜熊貓8大冷知識你知幾多？　最鍾意食呢種蘋果＋便便有竹味可製成茶
盈盈樂樂︱港產熊貓BB再有新片爬出被窩發出可愛叫聲　1個原因BB需要蓋被
10:54 2024/08/19
盈盈樂樂︱港產熊貓BB再有新片爬出被窩發出可愛叫聲　1個原因BB需要蓋被

你可能感興趣

盈盈樂樂︱來港17年誕龍鳳胎組4口之家 盈盈樂樂象徵香港繁榮歡樂
12:01 2024/08/16
盈盈樂樂︱來港17年誕龍鳳胎組4口之家 盈盈樂樂象徵香港繁榮歡樂
盈盈樂樂｜熊貓8大冷知識你知幾多？　最鍾意食呢種蘋果＋便便有竹味可製成茶
18:00 2024/08/16
盈盈樂樂｜熊貓8大冷知識你知幾多？　最鍾意食呢種蘋果＋便便有竹味可製成茶
盈盈樂樂︱港產熊貓BB再有新片爬出被窩發出可愛叫聲　1個原因BB需要蓋被
10:54 2024/08/19
盈盈樂樂︱港產熊貓BB再有新片爬出被窩發出可愛叫聲　1個原因BB需要蓋被
大熊貓 網絡熱話 家庭教育 海洋公園

最高瀏覽

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）