台灣「民歌之父」楊弦曾歷缺血性中風　治療後一身體器官仍出現異常

▲ 台灣「民歌之父」楊弦曾歷缺血性中風。

現年73歲的台灣「民歌之父」楊弦在2021年歷缺血性中風，令右手、腳不能郁動，臉、喉嚨的肌肉也失調，而缺血性中風正正是由腦血管栓塞所致。

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楊弦最新情況曝光

楊弦自缺血性中風後接受治療，但其聲帶發音轉折情況明顯比以往差，需要持續進行聲音訓練。

熱愛音樂的楊弦，未有放棄，他透過AI協助以製作新的作曲影片，將在年底發行新唱片。

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中風成因

腦中風可分為「缺血性中風」及「出血性中風」，約八成患者屬缺血性中風，中風的高危因素眾多，大多由於血管硬化、三高（高血壓、高血糖、高血脂）等引起。經常捱夜、缺乏睡眠，亦會增加心血管疾病、三高的風險，間接提高中風的機率。

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如何預防中風？

養和醫院腦神經科名譽顧問醫生吳炳榮接受TOPick訪問時有提到預防中風的方法，他建議大眾定期進行檢查，監察身體狀況；恆常做運動；飲食盡量保持清淡，多菜少肉，調味應「少油、少鹽、少糖」；吸煙人士應儘早戒煙。

他又提醒，冬季氣溫較低，運動量減少，食量亦可能增加，容易誘發中風等心血管疾病，三高人士、長者等應注意保暖，預防心血管疾病發生。

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