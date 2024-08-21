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神奇女俠Gal Gadot+Blackpink Rose合力加持　Tiffany推全新Elsa Perett戒指

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撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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一提起演員Gal Gadot，大家可能想起她由她主演的《神奇女俠》，不過，因為DC Comics出現人事變動的關係，看來Gal於未來日子都不再可能飾演神奇女俠了，但不打緊，因為剛剛真人版《白雪公主》預告早前面世，可見她飾演皇后以極漂亮的姿態出現，完全將白雪公主相比下去，網民隨即紛紛留言將白雪公主故事完全否定，試問漂亮的皇后怎會問妒忌公主的美麗從而詢問魔鏡露出殺機？

其中一款戒指更被製造成與手指線條貼合的造型，其開口設計更可朝上或朝下，既可戴在手指上，也可戴在指關節上，圖中是Bone戒指。（售價待定/圖片品牌提供）

言歸正傳，Gal Gadot隨了可以在《白雪公主》預告看到她的演出外，身為Tiffany & Co. 的代言人之一，又帶來了全新一輯的廣告宣傳照，今次Gal戴上品牌傳奇設計師Elsa Peretti全新的Bone戒指和Split戒指。

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話說Elsa Peretti於1974年加入品牌，因為年少時的她在羅馬參觀17世紀卡普奇尼地穴（CAPUCHIN CRYPT），以到訪巴塞羅那見到安東尼奧．高迪設計的米拉之家（CASA MILA），從而啟發出在當時設計了Bone Cuff手環。

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時至今日，雖然她早已在2021年逝世，但今天的設計團隊仍然將這個系列持續發揚光大，成為Tiffany & co. 其中的一個長青的招牌作。

產品查詢：2845 9853

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