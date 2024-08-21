巴黎奧運｜港隊巴士巡遊出發　何詩蓓沿途不斷揮手　江旻憓大派飛吻

▲ （港台直播影片截圖）

港隊在今屆巴黎奧運取得2金2銅佳績，創下歷史佳績，政府與港協暨奧委會今早（21日）舉行巴士巡遊慶祝，讓市民一睹精英運動員風采。女子重劍金牌得主、「微笑劍后」江旻憓與兩面銅牌得主「女飛魚」何詩蓓有出席，登上車頂後已不斷向途人揮手，期間江旻憓不時大派飛吻。

▲ 江旻憓不時大派心心及飛吻。（港台直播影片截圖）

運動員代表早上10時20分乘兩輛開篷巴士，較原定時間遲5分鐘開車，由沙田體院出發經大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓及中環天星碼頭，接受祝賀，再駛往金鐘添馬公園。

今屆巴黎奧運港隊共派出35人出戰，共奪得4面獎牌、包括2金2銅，獎牌榜排第37位，創下歷屆排名新高，亦是香港首次在單屆奧運贏得超過一面金牌。參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員，今早乘坐兩輛開篷巴士，由沙田香港體育學院出發，前往金鐘添馬公園，沿途接受市民祝賀。抵達添馬公園後，運動員將與學生交流，分享參與奧運的經驗。

巴士巡遊全程約1.5小時，康文署昨公布三大最佳觀賞位置，分別是大圍港鐵站（約早上10時半）、尖沙咀鐘樓（約上午11時）及中環天星碼頭（約上午11時35分），並於上午11時45分左右抵達終點添馬公園。

巴士巡遊完結後，行政長官李家超將於今日中午在禮賓府設午宴，以表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力。其後運動員於下午3時到達政府總部，出席由特區政府和港協暨奧委會舉辦的返港歡迎儀式。

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