賓艾佛力珍妮花洛庇絲2年婚姻玩完　曾分手再復合無奈未能白頭到老

▲ 賓艾佛力與珍妮花洛庇絲離婚。

現年51歲「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）與54歲樂壇天后「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez,JLo）曾經分手再復合，然後於2020年訂婚、2022年在拉斯維加斯結婚後，可是不時傳二人婚變，據BBC報導，珍妮花洛庇絲在本月20日向洛杉磯郡法院訴請離婚，而他們當年正是在2022年8月20日舉辦盛大婚禮。

珍妮花洛庇絲與賓艾佛力在2003年因合作電影《愛情標錯心》（Gigli）結緣相戀，原本預計當年結婚，二人之後還合演《3人愛過界》（Jersey Girl），可是在影片上映沒多久就宣布取消訂婚，於2004年分手。

兩人後來再續前緣，而當年二人復合初期常公開放閃，但賓艾佛力後來發現自己成網民的笑話後，就開始不喜歡高調放閃。

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傳受不了太太霸道

他們於2022年前的7月在拉斯維加斯註冊，於同年8月在佐治亞州舉行盛大婚禮，未料二人最終仍是離婚收場，據悉二人在今年4月26日已分居。

而網絡過往不斷瘋傳當年二人訂婚時曾簽訂一份女方要求「每周的性生活要有4次」的婚前協議書。而賓艾佛力不時被拍到疲倦樣子，網民熱都開玩笑表示明白「當中原因」。

同時又指賓艾佛力婚後受不了珍妮花洛庇絲的霸道，而且太太為保持完美體態，無論生活習慣及飲食都要非常健康，但男方卻喜愛吃快餐食物，同時不肯戒煙。另外，兩人親吻前，女方更要求賓艾佛力吃香口膠，導致失去性趣。

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