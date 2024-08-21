東張西望何伯｜翁靜晶親解何東家族由來　直斥何伯認親認戚：唔好揦埋當風濕

▲ 翁靜晶開直播回應何伯的言論！

【何伯/何太/新何太/東張西望】因亮相《東張西望》而揚名的何伯及「新何太」日日有新料爆出，早前何伯開直播時既然攀「何家」關係，當時何伯說：「你唔知我哋姓何嘅家族喺澳門係幾大？你查一查同澳門姓何嗰啲有乜嘢關係？」

東張西望何伯丨何太再「變臉」狂讚老公 網民發現一線索二人扮恩愛？

東張西望何伯丨何東家族祖先為荷蘭人

日前大律師兼何東爵士曾孫何猷彪太太翁靜晶，在個人頻道「危險人物2.0」親揭何東家族的由來，翁靜晶說：「點解佢哋姓何？係因為佢哋嘅祖先係嚟自荷蘭，唔係因為佢哋嘅祖先係有一個姓何嘅中國人。」

翁靜晶續說：「成個何家嘅第一個祖先，就喺1800年嗰早期年代，有一個叫Charles Bosman嘅人，呢個Bosman譯為何仕文，佢係荷蘭領事，佢一個人嚟到香港之後，咁佢哋都有『何伯的需要』，佢哋會搵啲水上人家嘅女仔一齊。」

▲ 翁靜晶直指何伯認親認戚！

東張西望何伯丨翁靜晶：嗰條友唔係親戚

翁靜晶稱那年代「不中不西」的外貌被譏為雜種，為得到中國人的認同，何氏改穿中國人的衫，改用中國人的姓氏。

她說：「所以如果你係一個姓何嘅中國人，你話係我哋嘅親戚，就好似有啲奇怪，因為你睇清楚佢哋啲樣，何彪個樣更加唔使講，直頭係個白人，佢哋個家族就溝咗幾多代都好，用DNA嚟驗，都係有白種嘅血統，所以唔係真係姓何，唔好『揦埋當風濕』，根本係冇人姓何，係荷蘭嘅意思。」

後來翁靜晶直指何伯認親認戚：「我哋唔需要扮晒魚蝦蟹，借人哋條裙肚嚟冚自己對腳，借人哋嘅光環去做啲咁嘅嘢，借人哋嘅光環冚自己對腳去扮叻，扮威都可以，但係你借人哋嘅光環去恐嚇人，話畀人知你識邊個邊，有惡勢力，喺澳門又點點點，呢個就有啲過份，我可以肯定話畀你知，嗰條友唔係親戚。」

東張西望何伯｜新何太突然賣口乖讚房署職員公道 認想離開何伯：但我老公愛我

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5