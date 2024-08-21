時尚速報｜Bao Bao Issey Miyake紅足14周年 三角片組合全新袋款上架
休閒消費
撰文： 何偉雄
發布時間： 2 小時前
日本時裝大師三宅一生（Issey Miyake）雖然逝世多年，但因為多年前一早退居幕後當上顧問、面料開發和統率每個不同部門，因此，縱使離開人世對品牌亦沒有做成很大的衝擊，品牌的百褶服裝直到今天依然在世上無人能及。
而始於2000年在Pleats Please系列裏出現的手袋（BAO BAO的前身，2010年正式以BAO BAO Issey Miyake命名），熱賣至今，君不見大家今天去到東京或大阪，品牌專櫃貨架仍然長期空空如也像被洗劫了似的。
其實談到BAO BAO手袋的歷史，它於2000年由設計師松村光所設計，首先出現於Pleats Please系列裏，袋身出現大量的三角形是因為設計師看見西班牙的Bilbao Guggenheim博物館的外型而獲得靈感。
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而當大家直到今天還以為手袋由塑膠製造，就大錯特錯，原來袋身能夠呈現出獨有的光澤，全因為用上經過鍍膜的方式製作的牛皮，叫大家知道這個在收納時不用擔心被壓壞的「包包」風行20多年的真正原因。
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