娛圈夫婦丨TVB前小生複式大宅曝光　與妻移加拿大過自在樸實生活

▲ 最緊要生活得開心。

50歲鄧健泓（Patrick）與太太石詠莉在2022年年中突然宣布移居加拿大，二人亦不時在網上分享當地的生活點滴。

最近他們家中還添了只有幾個月大的毛孩SMOTY這位新成員，更無意曝光他們的大宅環境。

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大宅環境曝光

從相中可見，二人住在逾千呎獨立屋，屋內環境寬敞，而SMOTY進駐後，兩人經常在大宅內拍片，見到愛犬經常在大廳活動，自己更有個白色小狗屋，內裏除有床外，還有毛公仔等。

外面更有清幽花園，除看到不同景色外，又可讓愛犬有更多活動空間。

SMOTY亦經常爬樓梯上樓與主人同睡，見主人房非常闊落，輕鬆做到三邊落床，前面還有大電視，下面放有白色電視櫃。

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休閒室+戶外活動空間

另一間房間則是休閒室，除放有一張四座位梳化連貴妃椅外，後面有兩列書櫃，還有一個木製茶几，鄧健泓透露兩夫婦會在這裏看電影和聽歌，過得自在寫意。

在房間外還有戶外活動空間，放置了大型戶外傘和桌椅，平時可以在外面邊看風景邊吃東西，認真舒服。

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生活節儉 於卡加里定居

現時鄧健泓經常夫妻檔接當地表演工作，又會教唱歌和合體開Live，二人曾透露在當地非常節儉，最奢侈就是趁拍拖11周年食壽司外賣，共花111加元（約635港元），而每月支出則為1,948加元（約11,000港幣）。

他們於卡加里定居，因為當地消費税較低，生活指數不會像溫哥華及多倫多高，鄧健泓與石詠莉初到加拿大時，曾為自己的大屋裝修，亦要落手落腳佈置花園。

兩人上月底曾拍片帶大家看當地一間2千多呎的全新擉立屋，內裏裝修豪華，但只需80萬加元（約458萬港元）另加GST（Goods and Services Tax）稅項，大概為5%，未知是否想搬屋。

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