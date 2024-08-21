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恐怖整容︱女子花3萬割雙眼皮　眼球眼角竟被縫一起後續超慘

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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女子花3萬割雙眼皮，眼球眼角竟被縫一起，後續超慘……

太恐怖！内地一名女子花費3萬元人民幣做雙眼皮手術，結果術後出現視力模糊，更震驚發現自己的眼球和眼角被縫在一起。女子雖立即找回醫生補救，但效果不如人意，留下悲慘後遺症。

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據内地媒體報道，山東一名女子在2021年於濰坊奎文麗人都醫美診所，花費了3萬元人民幣接受雙眼皮手術。然而在手術縫合過程中，女子感到不適；術後因視力模糊，竟發現眼球和眼角被錯縫在一起！

嘗試補救無效 眼球無法轉動

女子發現問題後隨即找到負責醫生進行補救，可惜毫無作用，眼球和眼角沒多久又重新長在一起，甚至出現增生，導致眼球無法正常轉動。

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嘗試補救無果後，女子繼續與診所溝通，希望得到滿意的解決方案。她提出要前往大醫院尋求更專業的手術治療，但院方卻以手術費用過高為由拒絕請求，著女子回到原診所接受治療。

更可氣的是，女子因視力問題，嚴重影響生活，甚至出現了抑鬱和脫髮症狀。她要求原診所賠償2萬元，以支付她到其他醫院接受治療的費用；但診所只願意賠償1萬元。據悉，涉事醫美診所不願公開回應此事。

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