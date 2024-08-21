蔡天鳳案｜涉協助死者前夫潛逃　兩男女准保釋至10.16答辯

▲ 被告林舜續准保釋候訊。（梁錦麟攝）

28歲名媛蔡天鳳被殺案，兩男女涉協助前夫鄺港智潛逃，同被控1項串謀意圖妨害司法公正罪，案件今（21日）於九龍城裁判法院再訊。兩人暫毋須答辯，男被告申請押後案件，以待進一步查閱文件。裁判官明言今次是最後一次批准押後，下次提堂須聽取答辯，將案件押後至10月16日再訊，若屆時被告不認罪，將進行審前覆核，兩人續准保釋候訊。

男被告林舜（42歲，遊艇公司職員）及女被告潘巧賢（30歲，無業），被控1項串謀妨礙司法公正罪。

潘一方表示已準備答辯，林一方則申請押後，以待進一步查閱文件，控方不反對押後。裁判官則指，林已第二度更換律師團隊，本案距離首次提堂逾一年，被告仍尚未答辯，情況非常不理想。裁判官明言今次是最後一次批准押後，下次提堂須聽取答辯，遂將本案押後至10月16日再訊，若屆時被告不認罪，將進行審前覆核。兩名被告續准以原有條件保釋。

控罪指，兩人於2023年2月24日至25日，在香港預期針對一名為「Alex」的男子有可能有相關的法律程序進行或由執法機構進行而可能引致相關的法律程序的調查，一同串謀與1名為「Ivy」的女子，協助「Alex」緊急及秘密地非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

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