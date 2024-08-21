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靚太美顔︱媽媽最愛煲糖水讓家人晚上食用 臨睡前吃糖水影響優質睡眠

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發布時間： 2 小時前

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《愛回家》劇照

與同事討論養生問題。其中一個問題是，甚麼叫做「全食物」（whole foods）？這是指那些沒有經過加工或精製的食物，包括了水果、豆類、全穀物、蔬菜和帶骨肉等，這些全食物通常不會額外添加糖或其他人工成分。

提起糖，營養專家都會提醒我們，不要攝入太多的糖，甜品是可免則免。因為糖會把你變肥，讓你變醜，讓你迅速衰老，尤其額外添加的糖會影響你的健康，影響睡眠，會導致代謝疾病和心血管疾病，因此必須謹慎。

華人電視劇的情節，最愛在晚上捧出糖水叫全家人每人吃一碗，卻不知道臨睡前吃糖水會妨礙優質睡眠。糖也會養出慢性發炎體質，增加癌症發生的機率。

今天就開始你的減糖行動吧！想吃甜？最好就是吃水果了。它們是天然甜品呀，既美味又能攝取纖維、維他命和礦物質。乾燥了的水果片也不錯，可以作零食，也可以加入熱水或茶中，讓茶水添加一份天然水果的香氣。

不過，進食水果或乾果也要注意適量，任何食物過量進食也有反效果的。

同場加推：18款夏日水果熱量排行榜

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撰文 : 李韡玲

食用安全 養生 癌症

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