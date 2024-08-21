  • 27°C
香港時間 : 2024821日 (三) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

冷氣機｜夏天長開冷氣電費超貴？　夫婦實測連開100小時結果出乎意外

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

夏天長開冷氣電費超貴？夫婦實測連開100小時結果出乎意外。

【冷氣機/開冷氣/電費/耗電量/慳電】開冷氣是夏天的指定動作，但很多人都怕收到天價電費單，到底「長開冷氣」還是「時開時關」更慳電？台灣一對YouTuber夫婦實測連續開冷氣100小時，並公開耗電量，結果令人震驚。

最新影片：

童學園
校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

冷氣機｜YouTuber實測連開100小時

台灣夫妻檔YouTuber「1620夫妻生活」拍片分享，指家中長輩因擔心電費貴不敢長開冷氣，通常開2小時，直到屋內變涼就會關掉，覺得熱時再重新啟動冷氣，以為可以節省電費。他們認為這種做法反而更耗電，因此進行實測，比較「持續開機」和「定時開關」的耗電量，看看哪一種更慳電。

點擊圖片放大
+4
+3

二人在家中實測，他們睡房和工作室各安裝了一部變頻式冷氣機，睡房面積為7至9坪（約250至320呎），冷氣機為2匹；工作室面積有2至4坪（約70至140呎），冷氣機為1匹。他們分別連續開冷氣機100小時，以及在指定時間開冷氣機，比較兩者耗電量的分別。

睡房冷氣測試

 持續開機定時開關
測試時長116.73小時
（連開約5日）		30小時
（每晚10時至早上8時）
每小時耗電量0.367度0.41度

工作室冷氣測試

 持續開機定時開關
測試時長119.97小時
（連開約5日）		3小時
每小時耗電量0.350度0.68度

冷氣機｜時開時熄竟更耗電

測試結果顯示，長開冷氣機的每小時平均耗電量，低於「定時開關」。他們又發現，在工作室開冷氣，首3小時的平均耗電量達0.68度，因為變頻冷氣機在開始啟動時，會以高速頻率運行，當時到達預設溫度後來，便會逐漸降低頻率，耗電量亦隨之降低。

冷氣機｜中電教4招慳電貼士

中電網站曾經分享4個開冷氣的實用技巧，點擊下圖即看詳情：

點擊圖片放大
+3
+2

影片來源：YouTube「1620夫妻生活」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】
13:46 2024/07/12
夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】
冷氣機｜冷氣唔凍補雪種無用？　專家揭開真相教1招解決【附開冷氣慳錢貼士】
13:53 2024/08/19
冷氣機｜冷氣唔凍補雪種無用？　專家揭開真相教1招解決【附開冷氣慳錢貼士】
夏天消暑｜冷氣不夠涼無需調到最低溫　日本節目教一招2分鐘降溫又慳電
20:12 2024/06/21
夏天消暑｜冷氣不夠涼無需調到最低溫　日本節目教一招2分鐘降溫又慳電
夏天消暑｜冷氣機開錯模式電費倍增　專家教1個設定涼快兼慳電
14:11 2024/06/18
夏天消暑｜冷氣機開錯模式電費倍增　專家教1個設定涼快兼慳電

你可能感興趣

夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】
13:46 2024/07/12
夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】
冷氣機｜冷氣唔凍補雪種無用？　專家揭開真相教1招解決【附開冷氣慳錢貼士】
13:53 2024/08/19
冷氣機｜冷氣唔凍補雪種無用？　專家揭開真相教1招解決【附開冷氣慳錢貼士】
夏天消暑｜冷氣不夠涼無需調到最低溫　日本節目教一招2分鐘降溫又慳電
20:12 2024/06/21
夏天消暑｜冷氣不夠涼無需調到最低溫　日本節目教一招2分鐘降溫又慳電
網絡熱話 台灣 家電 電費 YouTuber YouTube

最高瀏覽

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）