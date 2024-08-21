冷氣機｜夏天長開冷氣電費超貴？　夫婦實測連開100小時結果出乎意外

▲ 夏天長開冷氣電費超貴？夫婦實測連開100小時結果出乎意外。

【冷氣機/開冷氣/電費/耗電量/慳電】開冷氣是夏天的指定動作，但很多人都怕收到天價電費單，到底「長開冷氣」還是「時開時關」更慳電？台灣一對YouTuber夫婦實測連續開冷氣100小時，並公開耗電量，結果令人震驚。

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冷氣機｜YouTuber實測連開100小時

台灣夫妻檔YouTuber「1620夫妻生活」拍片分享，指家中長輩因擔心電費貴不敢長開冷氣，通常開2小時，直到屋內變涼就會關掉，覺得熱時再重新啟動冷氣，以為可以節省電費。他們認為這種做法反而更耗電，因此進行實測，比較「持續開機」和「定時開關」的耗電量，看看哪一種更慳電。

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二人在家中實測，他們睡房和工作室各安裝了一部變頻式冷氣機，睡房面積為7至9坪（約250至320呎），冷氣機為2匹；工作室面積有2至4坪（約70至140呎），冷氣機為1匹。他們分別連續開冷氣機100小時，以及在指定時間開冷氣機，比較兩者耗電量的分別。

睡房冷氣測試

持續開機 定時開關 測試時長 116.73小時

（連開約5日） 30小時

（每晚10時至早上8時） 每小時耗電量 0.367度 0.41度

工作室冷氣測試

持續開機 定時開關 測試時長 119.97小時

（連開約5日） 3小時 每小時耗電量 0.350度 0.68度

冷氣機｜時開時熄竟更耗電

測試結果顯示，長開冷氣機的每小時平均耗電量，低於「定時開關」。他們又發現，在工作室開冷氣，首3小時的平均耗電量達0.68度，因為變頻冷氣機在開始啟動時，會以高速頻率運行，當時到達預設溫度後來，便會逐漸降低頻率，耗電量亦隨之降低。

冷氣機｜中電教4招慳電貼士

中電網站曾經分享4個開冷氣的實用技巧，點擊下圖即看詳情：

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影片來源：YouTube「1620夫妻生活」

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