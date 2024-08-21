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公屋氣窗｜圍封氣窗或９月起房署執行　舊式公屋租戶呻唔通風

社會

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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公屋氣窗或須陸續圍封。

【公屋／氣窗／房屋署／圍封氣窗／通風】

公屋不少大廈於1987年以前落成，多數屋邨單位近走廊位置，都設有通風氣窗。不過因應消防條例，房署擬9月起執行法例要求，將氣窗圍封，盼提升消防安全。不過居民和消防專家都各執一詞，一方認為阻隔通風、另一方認為可提升安全，究竟邊個先有道理？

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氣窗圍封影響通風？

TOPick接獲多條舊式屋邨租戶消息稱，近日陸續接獲房署通知，為配合法例，房署會陸續進行加裝工程，用防火板圍封所有住宅單位現存面向公共走廊的通風氣窗。

除此之外，房署亦會於走火樓梯更換或增設防火門、豎立防火牆，亦會更換或改動租戶單位大門和門框。而工程預計會分階段進行。

房署的理據強調，消防條例早於2007年7月1日生效，1987年3月1日之前落成的住用樓宇受到監管，訂明業主必須依從法例要求，改善樓宇現有消防設施，提高消防安全，而房委會轄下公屋大廈，也不能豁免於有關法例，須按法例要求進行消防改善工程。

公屋氣窗或須陸續圍封。

消防專家：圍封可防煙

而事實上，即使正值炎夏，不少舊式公屋住戶都未必開冷氣，因為全打開家裡的氣窗、大門，通風效率極高，十分涼爽。有住戶向TOPick表示，倘圍封氣窗，就會喪失通風及採光功能，肯定會影響生活質素。

有住戶亦質疑，為何房署時至今日才執行法例，理據何在。他們建議房署可考慮因應住戶意願，採取自願管制措施，毋須一刀切全部圍封。

前消防學校校長徐漢榮接受電視台訪問稱，其實公屋氣窗全無防火性能，一旦隔離單位失火，毒煙會向上升，更有機會飄入自己屋企，對自己有危險。

按法例列明，如果圍封氣窗，就有機會具備半小時抗火性能，可以擋煙擋火。他續稱，假設部分住戶拒遵守新規矩，而自己家失火的話，就會影響他人，毒煙也更易飄出走廊，影響逃生，呼籲全港租戶齊心遵守防火條例。

網民有話說

單位唔係你嘅，係房署嘅。唔想圍封氣窗咪搬去私樓住，不過私樓都無氣窗呢一回事。

公屋戶一句說話都大聲過人，唔洗理法例嘅？

氣窗其實有佢功用，夏天真係可以慳返唔少管理費

有無理據證明，近年公屋嚴重火燭，係跟氣窗阻礙救援有關？有無證據證明?

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