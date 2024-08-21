升學教育｜港隊出戰「2024年里昂世界技能大賽」 烘焙選手鍾情鑽研麵包望當出色廚師

▲ 香港隊歷來規模最大出戰法國「2024年里昂世界技能大賽」.

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」，將於今年九月在法國里昂舉行，香港代表團派出歷來最強陣容，由38名技能精英參與33個比賽項目，與各地年輕選手比併專業技能。其中，香港隊首次派出選手參加的「烘焙」項目，由國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝文憑課程畢業生Jeff代表參賽，他鍾情自製麵包，望子隨父業將來當出色廚師。

香港代表團於上周五（8月16日）的授旗禮誓師出發，教育局局長蔡若蓮博士擔任主禮嘉賓，法國駐港澳總領事館文化、科學和教育副領事Camélia AISSAT女士亦應邀出席，為選手打氣並祝願他們奪取佳績，為港爭光。蔡若蓮博士表示，職業專才教育在擴闊青少年和在職人士的學習機會，以及培育香港經濟和社會發展所需的人力資源方面，擔當重要的角色。參與這次比賽的努力和過往在世界技能大賽中取得的成績，都是社會各界一直支持和致力發展職業專才教育的成果。這項比賽不僅是香港代表隊證明自己能力的比賽，也是一個文化和教育對話和交流的平台。

兩年一度的「世界技能大賽」是全球最具規模的技能比賽，由世界技能組織舉辦，旨在提升技術水平及推廣職業技能，並為選手及評判專家提供技術交流機會。今屆「世界技能大賽」是第47屆，將於9月10至15日在法國里昂舉行，共吸引來自超過70個國家及地區的約1,400名選手，在59個技能項目中比併。香港隊派出38名選手參與33個項目，參賽人數及項目均是歷年最多，一眾年輕選手正積極備戰，期望代表香港揚威國際。

「世界技能大賽」參賽選手為職業訓練局（VTC）、建造業議會和製衣業訓練局合辦的「世界技能大賽香港代表選拔賽」的優勝者，以及經多輪評核中挑選出來的香港代表。於今屆世界賽事中，有四個項目是香港隊首次派出選手參加，包括「烘焙」、「酒店款待」、「飛機維修」和「軌道車輛術」。

其中，「烘焙」項目選手郭承璁（Jeff）是國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝文憑課程畢業生。喜歡烘焙的Jeff分享時表示，由於爸爸是一名廚藝了得的廚師，從小受薰陶，愛看烹調影片，尤其鍾情自製麵包。他表示，善用不同的酵母品種和發酵時間可製出不同風味的麵包，過程和成品變化多端且可塑性高，令他大感興趣。

各式麵包所需的專業技術各有不同，Jeff現正密集式訓練製作不同麵包的手藝，以經典法式長棍包為例，製作時要盡量保留麵糰內的空氣，使麵包發酵後更外脆內軟兼氣孔均勻分布；至於健康界「新星」酸種麵包對技術的要求相當高，Jeff指出由於這款麵包無添加僅用麵粉、鹽和水作純天然發酵，能精準控制溫度和濕度是成功的關鍵。他表示，爸爸對他能代表香港出賽大感驕傲，他將竭盡所能取得佳績，期望將來子隨父業成為出色的廚師。

至於港隊另一個首次參賽的「飛機維修」項目，由黃富東（Jason）代表香港參賽。畢業於香港專業教育學院（IVE）飛機維修工程高級文憑課程的Jason，現於本地飛機工程公司擔任初級飛機維修員。「飛機維修」項目要求選手對各型號的飛行器進行技術故障排除、維修和保養。Jason表示，他從小對工程感興趣，他目前的工作主要負責維修和保養機艙內部部件，涵蓋駕駛艙、行李架、機艙洗手間、座椅、門窗和緊急逃生設備等，確保所有設備運作順暢。

Jason的專業技術備受肯定，尤其在飛機維修中需要高度精準度的金屬接合方面表現出色，熟練掌握鉚釘安裝、鑽孔和接合等工序，獲得公司師傅的高度評價。他希望今次的交流學習經驗，有助他日後發展成優秀的「飛機醫生」，貢獻飛機工程行業。

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