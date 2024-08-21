愛國教育｜煤氣公司辦首屆「T-向未來」青年交流計劃 學生赴西安認識國家文化  

▲ 煤氣公司舉辦「T-向未來」青年交流計劃，選派30名香港中學生，赴西安開展ESG探索之旅。

新學期即將開始，三十多名香港中學生暑假期間參與了首屆「T-向未來」青年交流計劃，到訪西安了解國家可持續發展的最新策略。有學生坦言，計劃讓他認識國家如何運用可再生能源改善城市生態，感受濃厚的歷史氣息之餘，又教當地人講粵語，促進文化交流。



三十多名來自本港不同中學的青年，早前抵達千年古都西安，包括參觀香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）於當地的合資公司—西安秦華燃氣，了解企業的高質量發展，並安排多位專家講授不同的課題，包括「十四五規劃下可持續發展的國策方針」，讓同學了解國家發展，以及企業的ESG（環境、 社會和管治）的策略。



學生亦到訪西安交通大學認識全國重點大學，為未來職涯規劃作準備。又到秦始皇帝陵博物院參觀兵馬俑，以及參觀楊家嶺革命舊址、大明宮國家遺址公園等歷史古蹟重地。透過置身著名歷史場景及接觸古物，加深學生對中國歷史文化的認識，培養愛國情懷。



來自聖類斯中學的吳周鵬同學表示，這次交流收穫甚豐，「例如於延安了解革命歷史，看到了當時他們居住地方，好像體驗了他們當時的情况。也認識了許多有趣的朋友，有一個挺特別的是，我們在當地教了西安本地人講廣東話，分享我們的粵語文化。」他的同學林汛叡則指，「之前不太了解ESG和可再生能源，在這次旅程上了相關課程，讓我了解更多能源的知識，以及西安作為一個重要樞紐如何運用再生能源改善城市生態環境。」



今年的首屆「T-向未來」計劃，由煤氣公司和香港中華教育基金聯合舉辦，旨在鼓勵年輕一代以欣賞、包容的態度領略多元文化，提升香港青年愛國愛港情懷、促進愛國主義教育，並培育ESG人才。煤氣公司內地公用業務營運總裁紀偉毅表示，「ESG是近年企業的關鍵詞，當中社會責任是其中一個重要理念。『T-向未來』希望香港的青年能跳出課本、跳出香港，親身感受中國悠久的歷史文化和國家多年來發展所取得的偉大成就，從而更好地融入到中華民族偉大復興新征程。」



紀偉毅解釋，「T-向未來」具有三重意思，代表「Towngas」（煤氣公司）、「Teenager」（年青人）和「Teaching」（教育）。而煤氣公司目前在內地擁有300多個城市燃氣項目，服務數千萬用戶，正好成為香港青年人認識內地的理想平台。

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