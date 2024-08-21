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美魔女︱羅霖難忍小三兼家暴終決定離婚　勉勵女性：一定要經濟獨立

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 48 分鐘前

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羅霖勉勵女性：「一定要經濟獨立！」

「美魔女」羅霖接受香港電台第二台《她．他．它》節目主持陳淑蘭、陳淽菁專訪，細訴過去婚姻中的隱痛，希望能夠啟發女性自強！

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被親人質疑兒子親生身份

娛樂圈中人予人感情關係複雜的印象，羅霖更曾遭親人質疑兒子的親生身份！

率直的她毫不忌諱透露，曾讓孩子與前夫進行親子鑒定。「我不喜歡跟人嘈，倒不如用證據去證明，去驗DNA就能一清二楚，也不用大家勞氣傷感情。結婚不是你一個人的事，而是兩個家庭的結合。我自己可以承受到（閒話），我去做這件事，是因為不想他人侮辱我父母，這一點我接受不了。」

她續指這是她首次公開提及此事，由於不希望影響孩子的童年，所以過往從未告知他們。

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母親主動提出不要任何禮金

談及「嫁入豪門」的經歷，羅霖憶述當年母親主動提出不要任何禮金，為的是表現一家人的
骨氣，不想被人「指指點點」批評為貪圖錢財。

對於離婚的決定，她坦言並非一時衝動。當時小兒子才剛出生，還有不同的顧慮，所以最終她掙扎了六年才下定決心結束婚姻。「很多事我都跟媽媽商量，她說除非你沒有三個小朋友，你就立刻離婚；否則，你就要認命，嫁雞隨雞，直至忍到過了你的底線。」她表示自己與大多數女性一樣，最終難以忍受的底線在於第三者和家暴。

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羅霖離婚前有情緒問題

隨着前夫的生意需要，羅霖曾與孩子移居上海。由於當地難以聘請長期的家傭，她的父母那兩年也搬到上海，幫她照顧小孩及起居飲食，這也改變了母親對她婚姻的看法。

她說：「在上海期間，我媽媽觀察到很多，最後她跟我說：『你要怎樣做，你自己決定吧』。」主持陳淑蘭、陳淽菁都讚嘆她「為母則剛」的精神。不過，羅霖坦言自己當年其實並不堅強，甚至因情緒問題而需要服藥。

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勉勵女性：一定要經濟獨立

離婚初期，羅霖的大兒子和二兒子跟前夫生活，她則帶着小兒子回到娘家。

她指不同住的兒子曾一度受到不同的影響，例如有人指她被鬼上身等言論，而與她產生隔閡。她稱：「半年後，大兒子一人拿着行李來我家找我，我笑問他是否打算只住一段短時間，因為當時我仍擔心自己照顧不了他。」

這段經歷讓羅霖深刻理解到女性必須愛自己，不要因為另一半和家庭而失去自我！她藉着
節目勉勵女性聽眾：「無論你是單身或已婚，一定要經濟獨立。真的，妳說話都可以大聲一點。安
全感是來自自己，而不是另一半。」
 

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