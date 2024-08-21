孫楊復出｜因拒絕藥檢遭停賽4年3個月　中國游泳名將孫楊復出月底亮相合肥夏季全國賽

▲ 因拒絕藥檢遭停賽4年3個月，中國游泳名將孫楊復出，月底亮相合肥夏季全國賽。

【孫楊／復出／游泳／自由泳／藥檢／巴黎奧運／倫敦奧運／里約熱內盧奧運／奧運會／運動會】中國游泳名將32歲的孫楊宣布回歸。據内地媒體報道，孫楊確認隨浙江隊出戰本周日展開的全國夏季游泳錦標賽，正式復出。停賽4年3個月，孫楊的復出廣受關注，更被指「國内仍具强勁競爭力」。

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孫楊將於本月底復出

綜合内地媒體報道，據安徽省體育局知情人士消息：「剛剛國家體育總局來電，確認孫楊要來合肥」，指出32歲的孫楊，將隨浙江隊參加8月25日至28日在合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽，出戰男子400米自由泳比賽，成為他復出的第一戰。

孫楊在經歷長達51個月的禁賽之後，於今年5月28日解禁，當日其個人工作室在微博發文表示，「超越自我，泳者無畏」。不過，由於當時中國隊的巴黎奧運會選拔賽已經結束，中國游泳隊亦已公布參賽名單，孫楊因此無緣巴黎奧運。

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孫楊在國内仍具競爭力

如今可以復出，孫楊在早前的採訪中表示，自己學會了慢慢放下，學會了與那段禁賽的歲月和解。他在今年4月重新下水訓練，並透露自己的訓練計劃：「一堂課基本上要7千米到8千米，兩個小時到兩個半小時，如果兩堂課加起來，就是四五個小時，再加上治療，其實挺長時間的」。

我並不會因為這四年沒有人監督我，我就徹底地放縱自己，我依然還是按一個職業運動員的要求嚴格要求自己。

除了全國遊泳夏季錦標賽之外，如果能夠保持競技狀態，孫楊還有望代表浙江隊出戰2025年粵港澳全運會。有報道稱，32歲的孫楊目前在200米自由泳、400米自由泳兩個項目上仍有較強的競爭力。

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曾因拒絕藥檢被禁賽

今年將滿33歲的孫楊擅長中長距離自由泳，途程由200米到1500米不等，他保持的1500米世界紀錄，才在今屆巴黎奧運被打破。他亦在自己的游泳生涯中獲得大滿貫，2012年倫敦奧運，他個人獨取2金1銀1銅，是歷來首個在奧運贏得金牌的中國男泳手；2016年里約熱內盧奧運，他在禁藥爭議中仍獲1金1銀。自2009年出戰世界游泳錦標賽以來，共取得11面金牌。

不過，孫楊因2018年9月在其杭州住宅內拒絕進行突擊藥檢，被世界反禁藥組織（WADA）控告違例，要求判處他2至8年禁賽期。惟孫楊團隊聲稱，當時WADA藥檢人員不合資格及無法出示身份證明，因而拒絕藥檢。

2020年2月28日，國際體育仲裁法庭（CAS）宣判孫楊被禁賽8年，直到21年6月宣布將孫楊的8年禁賽期減為4年3個月，禁賽期追溯至2020年2月28日起執行，意味著孫楊必定錯過東京奧運會及杭州亞運會。

然而，孫楊的游泳生涯長期受到不同禁藥事件纏繞，2014年他被檢出對禁藥曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，中國游泳協會當然只向他提出警告，未作處罰，至同年底在國際泳聯（FINA）堅持下，才被補回停賽3個月。之後，孫楊稱是因心臟不適而誤食禁藥，世界運動禁藥管制機構（WADA）曾對此事提出質疑，但最後並未鬧上國際體育仲裁法庭。

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同場加映：談退役淚灑幕前

孫楊曾接受內地知名主持人劉建宏《奪冠2021》連線訪問，表示自己遭禁賽後一直都沒有停止訓練，哪怕是無緣奧運會，每天也會遊4、5000米，一星期會去健身室3、4次。

當被問到能否在巴黎奧運會復出，孫楊表示一切「順其自然」：

從我自己來說，從我家裏人來說，這是很難選擇的。我能走到今天，絕非偶然，是我多年努力的回報。巴黎奧運會對我來說是困難與機遇並在，有困難才有動力，做好自己該做的，順其自然吧。

提到退役計劃，孫楊開始以紙巾拭淚，並哽咽表示：「其實從去年就有了這個想法，不管是甚麼時間離開泳池，都會有這麼一天。」並續表示：「游泳需要更多年輕人進來」，因此希望自己能推廣游泳，成立游泳學校，培養更多孩子，為中國游泳出一分力。

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