遊學團｜大灣區城市體驗之旅　助青少年拓闊視野規劃未來

▲ 在中航通用飛機一睹蛟龍AG600水陸兩用飛機。(機構提供)

由大灣區共同家園青年公益基金與東華三院合辦的「共創明『Teen』校友會．大灣區城市體驗之旅」，在剛過去的7月帶領近150位基層中學生親身體驗深圳生態、廣州創科、珠海航天及中山文化4大主題。同學們均表示體驗之旅令他們眼界大開，也助他們在未來的生涯規劃上有更多可能性。

同學們的足迹遍及深圳的濕地和地質公園、國家基因庫、大鵬所城、廣州的自動駕駛和飛行汽車；珠海的蛟龍AG600水陸兩用飛機及太空中心、中山的孫中山故居紀念館、中山影視城等。大灣區的美食如在廚邦醬油嘗試獨特口味的豉油雪糕、親手做咀香園杏仁餅，都讓他們留下深刻的印象。

▲ 在中航通用飛機，聆聽工程師講解當中科技。(機構提供)

觀察生態航天科技

大灣區城市體驗之旅由大灣區青年基金全額資助，學生就讀中一至中四不等，旅程共分4團，每團約40人，包括深圳大鵬生態環境之旅、廣州創新科技考察之旅、珠海航天科技體驗之旅及中山文化體驗之旅，由同學根據興趣報名。

深圳大鵬生態環境之旅參觀了光銀葉樹濕地園，由講師帶領參觀豐富的潮間帶生物及深圳國家基因庫。有同學表示，龐大的基因庫讓他了解先進技術的儲存數據能力，以及國家科研人員的努力和研究成果，也讓大眾意識到基因的重要性和保護動植物物種的迫切性。到訪600年歷史的大鵬所城，最令同學感興趣的，竟是用先進科技經營的無人小舖，顧客只需掃碼購買，便可取走糖公仔，有同學便買了一隻龍形的糖！

廣州創新科技考察之旅第一站是參觀廣州小馬智能自動駕駛領域公司，同學們坐上無人駕駛的車輛在道路上行走，驚歎此不可思議的體驗，並由工程師介紹當中應用的科技，如電池和發動機技術等。其後，他們參觀新能源汽車企業的廣汽埃安智能工廠，親睹200架車在流水綫上，由機械臂自動裝嵌，效率高超，規模宏大。最後是參觀億航的自動駕駛飛行器，它能載人、運貨或作消防用途，有同學表示，此行令他們眼界大開，在未來的生涯規劃中，有了更加多的選擇，激發了他們的潛能和學習的動力。

▲ 在廣州小馬智能自動駕駛領域公司體驗無駕駛人的車輛在道路上行走。(機構提供)

蛟龍水陸兩棲飛機

參觀中航通用飛機是珠海航天科技體驗之旅的首站，最大亮點是中國自主研製的蛟龍AG600水陸兩用飛機。同學有機會嘗試模擬駕駛飛機，開心得流連忘返。跟着參觀了珠海太空中心，了解國家在航天領域的發展歷程和成就，更可在不同主題展區內的互動裝置進行沉浸式體驗，包括登月之旅、指揮火箭發射，甚至到月球開採礦場等。

壓軸一團是到中山大化體驗之旅，取道剛啟用的深中通道，到訪孫中山故居紀念館，了解國父的生平和事迹，紀念館由紅磚建成，是中西結合的建築，還有一棵酸子樹，是17歲的孫中山於1883年從美國檀香山帶回來的種子，至今長成141歲，這一切令課本知識躍然於眼前。最令同學們印象深刻的，還有傳統老字號廚邦的創新口味豉油雪糕，及在咀香園親手製作杏仁餅，並了解到杏仁餅是1918年由中山咀香園首創，以綠豆粉製成，卻是沒有杏仁的！廚邦醬油採用全自動模式生產，但同時又需要曬足180天，是傳統和科技的結合。同學都表示此行去了很多平時不會去的地方，學到了課本上沒有的知識。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

開闊視野加強自信

率團的社工表示，參加者多來自基層家庭，有些是首次踏足中山、廣州珠海等地，今次的所見所聞，如乘坐無人駕駛的汽車，正好助力「共創明『Teen』」計劃的使命，就是為青少年「開闊視野，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。」

大灣區共同家園青年公益基金一直以「助青年 創明天」為使命，希望透過這次資助灣區體驗之旅，能幫助「共創明『Teen』校友會」同學，從中了解大灣區最新發展，提供了多元化方向，讓他們更有自信地規劃自己未來，實現夢想。

最新影片推介

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】