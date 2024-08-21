優良基因｜姚明巨人一家現身香港　14歲愛女身高已超越190cm媽媽【附增高貼士】

▲ 姚明巨人一家現身香港，14歲愛女身高已超越190cm媽媽。

【姚明／姚明女兒／姚沁蕾／身高／遺傳基因／巨人一家／兒童健康】現年43歲的前NBA球星姚明，因其226cm的身高，被封為「移動長城」。他在2007年與籃球員葉莉結婚，其後誕下女兒姚沁蕾。最近姚明一家現身香港，14歲的女兒姚沁蕾遺傳到父母的巨人基因，身高已追過190cm的媽媽，再次引起網民熱列討論。

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姚明｜一家三口現身香港

綜合內地媒體報導，姚明一家周一（19日）現身香港，姚明以現任中國籃球協會主席的身份，攜妻女出席姚基金香港慈善晚宴。現場可見14歲的女兒姚沁蕾，已明顯高過190cm的媽媽，更已到2.26米姚明的膊頭。

▲ 女兒姚沁蕾已到2.26米的爸爸姚明膊頭。（微博）

姚明｜女兒身高已超越190cm媽媽

今年年頭女兒在上海街頭被網民捕獲，目測身高直逼190cm的媽媽，已引起網民熱列討論。現在姚沁蕾身高再增長。姚沁蕾身高的一向是傳媒焦點，照片曝光後，引起內地網民熱議，不少人都感嘆她遺傳到父母的強大基因，紛紛留言「基因真是個好東西」、「可怕的基因」、「巨人家族」。

姚明｜姚沁蕾盡得父母神基因

14歲姚沁蕾在2010年5月出生於美國侯斯頓，翌年4月，姚明在上海梅隴基地召開了回國後的首次記者會，公布了女兒的名字。雖然出身一個籃球世家，但是姚明並未讓女兒走上籃球道路，而是讓她像普通女孩一樣自由發展。

我會給她充分的自由，如果她喜歡打籃球，那也沒有問題，我會給她一些建議。

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增高貼士｜3個關鍵觀察小朋友成長狀況

過去曾有專家估計，姚沁蕾未來身高有機會超過200cm。不少父母都希望子女「高人一等」，台灣兒科醫生巫漢盟曾指出，家長可從身高、體重及頭圍來觀察小朋友的成長狀況。

身高 可以判斷孩子的身長是否穩定上升，若百分位小於3，可能是內分泌失調或有其他疾病。 體重 能判斷孩子的營養攝取狀況，若百分位大於97，或有肥胖症狀，需調整飲食習慣；百分位小於3則有機會是生長遲滯、早產或其他疾病。 頭圍 代表腦的發育與頭部發展大小程度，若百分位大於97，可能有結構異常，例如腦積水；百分位小於3，可能是囟門（天靈蓋）提早閉合、出生缺陷等。

增高貼士｜長高3個黃金要素

想小朋友長高，巫醫生提出了3個黃金要素，良好的作息及飲食與適當的運動，才能讓孩子長高。作息方面，他建議盡量讓孩子日間小睡、晚上睡過夜，以免擾亂作息。

歲數 每日睡眠時間 0至1歲嬰兒 12至16小時 1至2歲幼兒 11至14小時 2至3歲幼兒 10至13小時

至於飲食，巫醫生建議小朋友攝取鈣質（鮮奶、乳酪等）、維他命D（曬太陽、蛋黃等）與蛋白質（雞蛋、雞肉、魚類等）。鈣質可以增加骨骼密度與生長；維他命D可以促進鈣質吸收率，維持骨骼含量；蛋白質則是組成身體細胞的重要成分。

運動則進行負重運動，例如跑步、跳繩、打籃球等，增加骨骼受力、刺激骨骼生長因子。巫醫生補充︰

0至3歲是孩子成長的高峰期，雖然身高與遺傳、基因有極大關聯，但後天努力也很重要。

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