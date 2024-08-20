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香港式離婚丨劉嘉玲最初拒絕演出　被黃子華魅力吸引決定參演

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 16 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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《香港式離婚》黃子華與劉嘉玲。

「子華神」黃子華與影后劉嘉玲將首度合演舞台劇，於12月在香港演藝學院演出40場《香港式離婚》。子華與嘉玲姐在今日（8月20日）與編劇黃詠詩，監製王耀祖，演員楊詩敏（蝦頭）、楊淇及梁浩邦出席記者會。

黃子華表示原本想起用全舞台劇演員演出，因為舞台劇演員都窮，而他第一份工就是在香港話劇團演員，但感覺神遇般找到劉嘉玲做女主角，而編劇及監製也認同那麼獨特的角色，非劉嘉玲莫屬。

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​​​​​​​嘉玲姐被子華魅力吸引

至於嘉玲姐表示最初拒絕演出，解釋：「我喜歡舞台劇，因很神秘及很有力量，但每次演出都給自己很大壓力，現階段我想舒服些，所以一聽到找我演舞台劇，我非常決絕說『唔做』，當知道黃子華演出才說可以想想。」她考慮數個月，在農曆新年後才答應演出。黃子華幽默地說：「搵一個不等錢使的人要很有耐性。」

劉嘉玲透露，與創作班底及黃子華見過一次面後，已被子華獨特魅力吸引，經考慮後覺得做人要不斷接受挑戰，而且既然遇到好劇本、好對手，於是就答應演出，並謙稱希望屆時不會令大家失望。

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