移民英國丨港男將父母聯絡人填上社工的名字和電話 遺下腦退化爸爸及中風媽媽移民英國

▲ 港男將父母填上社工的名字和電話，遺下腦退化爸爸及中風媽媽移民英國 。

朋友赫然在社媒上看到自己姪兒夫婦處身英國機場的自拍照，一臉喜氣，旁白是「我終於呼吸到新鮮空氣了！」才知道姪兒沒有照會親戚一聲，就拿着BNO移民到了英國。姪兒再加上一張照片，拿着貓籠，說道：「我點都唔會遺棄貓貓在香港！」

港人喜歡移居外地，帶着貓兒移民也不足為奇，只是沒有遺棄貓貓的青年夫婦，離港時卻遺棄了患上腦退化症而須住院的父親及中風後不良於行的母親，並將父親在療養院「聯絡人」的資料更改，填上社工的名字和電話。即是說，父親有甚麼急事，也不要找他。

其實，類似個案聽過不少。初時，終覺得是年輕一輩的不是；移民無可厚非，但完全將照顧父母的責任交給社會，則有些太過；就算今時今日不期望養兒防老，也很難接受父母在子女的心目中，是貓狗不如。但這些現象如此普遍，令我不得不反思，自己是否太過食古不化，甚至期望年輕人照顧年邁父母是強人所難？

我嘗試代入現代年輕人的心態：貓狗作為寵物，是我的選擇、我的決定，所以是我的責任；父母作為我的父母，不是我的選擇、不是我的決定，所以不是我的責任。當想通這一點，有若現代社會的「期望管理」，就算有朝一日被子女遺棄時，也不會茫然若失。

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另外有個朋友，晚輩在社媒上看見他兒子及女友喜洋洋地展示結婚證書，打電話來恭喜時才知道居於在外地的兒子結婚了！我這朋友的情商也真高，不會因為兒子向全世界宣布婚訊而未有知會自己而被負面情緒淹沒，馬上二話不說，連人帶錢飛過去，為兒子補辦熱鬧的婚禮，還為兒子置車置業。朋友夫婦倆現在閒時就坐十多小時飛機去探望兒子和媳婦，不亦樂乎！至於當朋友老去，需要照料時，會是甚麼境況，則是大家都迴避的問題。

所以，今時今日我們做父母的，節衣縮食、仆心仆命為子女張羅的同時，一定要為自己的晚年作妥善安排，否則，只能賭運氣，看看會不會遇上一位盡心盡力的社工了。

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