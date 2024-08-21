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台灣女星丨唐玲對抗胃癌末期成功　身體一部位又出事極崩潰

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 48 分鐘前

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台灣女星唐玲於2019年健康檢查時，意外被診斷出罹患胃癌第4期，5年來積極抗癌的她，日前宣布取消重大傷病卡資格，連醫師也說是醫學奇蹟。

不過近日她再度進行腸胃鏡檢查，盲腸被發現有個病灶，令其十分崩潰。

努力抗癌

唐玲當年被檢查出罹患胃癌後，3個月内經過8次化療，又緊急切除3分之2個胃保命，豈料3年後癌細胞轉移，她只好再度動刀移除子宮與卵巢，腹部更因此留下長達10厘米的傷口。

唐玲一度被醫生估計「只剩下3至6個月的壽命」，當時已看淡生死的她更透露，早已將身後事安排妥當。

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盲腸出現病灶

至今已過去數年，沒想到抗癌成功的她，近日又被發現盲腸出現病灶，醫師透露該處硬硬的又無法切除，因此只好切片檢查，現時只能等報告。

唐玲坦言得知此事後非常憂心，不斷在「崩潰又恢復理智」的情緒中循環，不少網民亦留言安慰鼓勵她，並表示「吉人天相，一切都會沒事的」。

 

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