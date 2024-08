GUCCI60周年｜東京舉行《Bamboo 1947》展覽　即購日本獨定限定版手袋

去東京,吃喝玩樂是指定動作,但大家在瘋狂購物之餘,有沒有興趣了解一些時裝品牌的前世今生?由即日開始這個機會來了,因為GUCCI位於東京銀座的旗艦店正舉行《Bamboo 1947:Then and Now.Celebrating 60 Years of Gucci in Japan》展覽,既展出Bamboo 1947手袋的過往今昔,同時亦找來6位當地的藝術家為該手袋進行全新創作,目的只有一個,就是為GUCCI立足日本60週年誌慶。

每一個時裝品牌得以風行全球,都必須有一門獨門絕技用來闖蕩江湖,有的品牌以獨特剪裁或出只此一家的面料服裝來叫群眾迷戀,有的則以手袋最出色,跨越數十個年頭而歷久不衰,GUCCI作為後者的代表應該當之無愧。品牌厲害之處是在過往的歷史上不下一次創作了多個在時裝史裏足可留世的手袋款式,例如Jackie Bag和Bamboo 1947手袋等,而後者在今個炎夏更在東京得以表揚,再一次奠定該手袋的地位和對品牌的重要性。

話說Bamboo 1947手袋於1947年正式面世,當時由Guccio Gucci與佛羅倫斯工匠攜手創造,以嶄新的思維以竹枝製成手柄代替皮製手挽,令Bamboo 1947手袋成為一個劃時代的經典之作,及後更令不少品牌加以模仿。

而多年來,Gucci歷任創作總監均以自己的思維創作出不同改良版本,這一次展覽於Gucci Ginza Gallery的6樓及7樓舉行。6樓展出約400個Bamboo 1947手袋,包括早至1959年的出品,到今天由創意總監Sabato De Sarno設計的新作。

而重點則去到7樓,場內展示合共60個來自1980至1990年代的古董Bamboo 1947,並且由創意總監Sabato De Sarno邀請日本多位著名的傳統匠師和當代藝術家賦予新生,成為特別為展覽創造的藝術品,大有繼往開來的意味。

▲ 橫山奈美曾入圍日產藝術獎。(圖片品牌提供)

▲ 由即日起至9月30日,在東京銀座Gucci Ginza Gallery舉行《Bamboo 1947:Then and Now.Celebrating 60 Years of Gucci in Japan》展覽,圖中的創作是來自日本藝術家橫山奈美的作品。(圖片品牌提供)

▲ 將字體融入霓虹燈管是橫山奈美招牌式作品。(圖片品牌提供)

橫山奈美

橫山奈美是近年創作出「Neon」系列而被關注的藝術家,她於兩年前邀請朋友和旅行中邂逅的人,一起在紙上留下了Love和History等的筆跡,然後再用霓虹燈管將這些筆跡忠實地呈現,透過發光的文字形狀霓虹燈管,與及反射光線的配電線和框架,帶出本不應存在的東西,而今次她亦用這種創作模式在Bamboo 1947手袋中出現。

▲ 日本傳奇攝影師森山大道。(圖片品牌提供)

▲ Bamboo 1947手袋今次成了森山大道的展示媒介。(圖片品牌提供)

森山大道

相信大家對榛森山大道都不須多作介紹,這位著名的日本傳奇攝影師,作品以高反差和富動感見稱,拍攝對象包括城市景貌和纖毫畢現的人像照片。

他將鏡頭下的經典圖像印於手袋表面,為手袋鍍上奪目的視覺效果。

▲ 「人間國寶」框盛仁創作的Bamboo 1947手袋,於竹枝和袋釦處換上貴重金屬。(圖片品牌提供)

桂盛仁

被譽為人間國寶的金工/雕金大師的桂盛仁,他出身於江戶初期的鎮雕雕刻家橫穀宗?的弟子----柳川派。在江戶時代,有幾個派系互作競爭,柳川派正是其一,他從1971年起每年都會展出作品,直到2008年被認定為重要非物質文化財產「雕」。這一次他與弟子北東尚呼為Bamboo 1947手袋注入金雕造詣,將竹枝手柄和袋釦換上貴金屬,以傳統金雕和嵌花裝飾,彰顯始自平安時期(794–1185年)的技藝。

▲ 漆繪大師慶次愛。(圖片品牌提供)

▲ Bamboo 1947手袋表面有著經人手處理的色澤,是漆繪大師慶次愛的作品。(圖片品牌提供)

慶次愛

日本的漆繪享譽國際,慶次愛是其中的一位漆繪大師,她首次將傳統琉球漆藝用於皮革上,製成現代版本的漆繪作品,她將金箔融入多層彩漆中,以當代手法捕捉沖繩歷史和大自然之美。

▲ 陶藝家中里博恒。(圖片品牌提供)

▲ 手挽和竹釦均用上陶瓷製造。(圖片品牌提供)

中里博恒

日本著名陶藝家中里博恒,他利用手塑技術以陶瓷再造手袋的竹手柄和袋釦。其一絲不苟的工序包括反覆實驗烘烤和窯燒技術,以取得美感和耐用之間的完美平衡。

GUCCI Bamboo 1947 展覽info

日期:由即日起至9月30日

時間:11am - 8pm

地址:6/F, 7/F Gucci Ginza, 4-4-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】