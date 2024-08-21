北上消費｜港女貪平北上拔罐　香肩著火嚴重燒傷恐一世留疤　店家拒賠：技師已「走佬」

【北上／按摩／拔罐／燒傷／疤痕/二級燒傷/賠償】近年不少港人喜歡北上消費，皆因深圳物價較香港低，同樣服務但性價比較高成為不少人熱衷北上的原因。一名港女上月北上拔罐時，不慎光顧無牌按摩店，被嚴重燒傷香肩至二級燒傷。其後事主找店家追討賠償，但對方不斷推卸責任，更以「技師已走佬」為由，試圖打發他們離開。

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北上拔罐 香肩二級燒傷

TVB節目《東張西望》日前一集報道，一名港女化名王小姐上月北上消費，路過一間按摩店。因為看到該店拔罐價錢相宜，決定光顧其推油和拔罐療程。王小姐憶述，當時先完成推油療程後，才開始拔罐。就在拔罐開始沒多久，她感覺到技師當時失手，將一些液體倒瀉在她的背上，形容「成個背脊濕咗……一係就係按摩油、一係就係酒精」。接著就感覺到後背一陣熾熱，回頭一看發現左肩和背部已經起火。她當時非常害怕，一邊尖叫，一邊在床上滾動，試圖將火撲熄，更一度拿起旁邊的毛巾，嘗試撲滅肩膀上的火，

（技師）叫我唔好郁，跟住佢自己企埋一邊……我當時係好驚，我剩係想叫我老公過嚟，但係啲技師擋住道門唔畀佢入嚟。

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店員袖手旁觀 阻止丈夫進內

王小姐續指，當時情況危急，但房內的技師不但全程袖手旁觀，更阻止其丈夫進入，指「無事啊，你老婆無事啊，好小事咋，唔使擔心」。她驚魂未定，回頭看看肩上的傷勢，嚇了一跳，

有啲位無咗塊皮，有少少燶邊，好似燒嘢食啲腸仔咁……個邊黑黑哋，啲皮溶溶哋咁樣。

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無牌店家推卸責任 拒絕賠償

意外發生後，店員不但沒有為王小姐做任何急救治療，更不斷遊說他們不要報警，更叫他們趕快去醫院治療為由，趕他們離開店鋪。王小姐和丈夫決定報公安處理，其後需尋遍三間醫院，在拖延一個多小時後，才能接受治療，最後診斷為二級燒傷。事主事後曾向涉事店舖追究責任，但店家老闆不但反客為主，指自己已經報警，繼而推卸責任指「技師已經走佬」。王小姐後來發現該按摩店根本是無牌經營，其後再商議賠償，對方只願意賠償1萬元。王小姐坦言非常不合理，指假如傷口可以恢復如初，她根本「一蚊都唔需要賠償」，而且1萬元根本不足以抵銷醫藥費。

傷勢恐怖 自覺如怪物

燒傷後，王小姐哽咽指本來愛美的她喜歡穿背心出門，面對如今這個傷勢，「自己睇到都肉酸，而家著出街會被人當怪物咁望……」。醫生亦告知她已燒傷的地方就算皮膚癒合後亦會留下白印，就算曬太陽亦不容易被曬黑。本身皮膚黝黑的王小姐坦言難以接受永遠留疤的事實，現在仍在治療階段，過程痛不欲生。

我每次洗傷口都要一個鐘，會喺個傷口度用針筒將水泡裡面嘅水抽出嚟，再用棉花喺傷口上打圈、抹好多次……而家仲未可以掂水，否則傷口會發炎……

北上拔罐暗藏風險

香港中文大學中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑指，拔罐的火酒需小心使用；然而有一些所謂按摩店低估火酒的危險性，甚至會使用工業用火酒，從而造成危險。本港皮膚科醫生陳厚毅亦指出，正確的燒傷處理方法，應該立即進行急救，盡快降溫。他建議燒傷後用水沖洗患處10至20分鐘，好讓患處溫度慢慢降低，減少熱力持續損害皮膚，然後盡快求醫。

燒傷處理6步驟

據本港醫療輔助隊資料指萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

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