  • 27°C
香港時間 : 2024821日 (三) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上消費｜港女貪平北上拔罐　香肩著火嚴重燒傷恐一世留疤　店家拒賠：技師已「走佬」

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【北上／按摩／拔罐／燒傷／疤痕/二級燒傷/賠償】近年不少港人喜歡北上消費，皆因深圳物價較香港低，同樣服務但性價比較高成為不少人熱衷北上的原因。一名港女上月北上拔罐時，不慎光顧無牌按摩店，被嚴重燒傷香肩至二級燒傷。其後事主找店家追討賠償，但對方不斷推卸責任，更以「技師已走佬」為由，試圖打發他們離開。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

北上拔罐 香肩二級燒傷

TVB節目《東張西望》日前一集報道，一名港女化名王小姐上月北上消費，路過一間按摩店。因為看到該店拔罐價錢相宜，決定光顧其推油和拔罐療程。王小姐憶述，當時先完成推油療程後，才開始拔罐。就在拔罐開始沒多久，她感覺到技師當時失手，將一些液體倒瀉在她的背上，形容「成個背脊濕咗……一係就係按摩油、一係就係酒精」。接著就感覺到後背一陣熾熱，回頭一看發現左肩和背部已經起火。她當時非常害怕，一邊尖叫，一邊在床上滾動，試圖將火撲熄，更一度拿起旁邊的毛巾，嘗試撲滅肩膀上的火，

（技師）叫我唔好郁，跟住佢自己企埋一邊……我當時係好驚，我剩係想叫我老公過嚟，但係啲技師擋住道門唔畀佢入嚟。

點擊圖片放大
+3
+2

店員袖手旁觀 阻止丈夫進內

王小姐續指，當時情況危急，但房內的技師不但全程袖手旁觀，更阻止其丈夫進入，指「無事啊，你老婆無事啊，好小事咋，唔使擔心」。她驚魂未定，回頭看看肩上的傷勢，嚇了一跳，

有啲位無咗塊皮，有少少燶邊，好似燒嘢食啲腸仔咁……個邊黑黑哋，啲皮溶溶哋咁樣。

點擊圖片放大
+6
+5

無牌店家推卸責任 拒絕賠償

意外發生後，店員不但沒有為王小姐做任何急救治療，更不斷遊說他們不要報警，更叫他們趕快去醫院治療為由，趕他們離開店鋪。王小姐和丈夫決定報公安處理，其後需尋遍三間醫院，在拖延一個多小時後，才能接受治療，最後診斷為二級燒傷。事主事後曾向涉事店舖追究責任，但店家老闆不但反客為主，指自己已經報警，繼而推卸責任指「技師已經走佬」。王小姐後來發現該按摩店根本是無牌經營，其後再商議賠償，對方只願意賠償1萬元。王小姐坦言非常不合理，指假如傷口可以恢復如初，她根本「一蚊都唔需要賠償」，而且1萬元根本不足以抵銷醫藥費。

傷勢恐怖 自覺如怪物

燒傷後，王小姐哽咽指本來愛美的她喜歡穿背心出門，面對如今這個傷勢，「自己睇到都肉酸，而家著出街會被人當怪物咁望……」。醫生亦告知她已燒傷的地方就算皮膚癒合後亦會留下白印，就算曬太陽亦不容易被曬黑。本身皮膚黝黑的王小姐坦言難以接受永遠留疤的事實，現在仍在治療階段，過程痛不欲生。

我每次洗傷口都要一個鐘，會喺個傷口度用針筒將水泡裡面嘅水抽出嚟，再用棉花喺傷口上打圈、抹好多次……而家仲未可以掂水，否則傷口會發炎……

北上拔罐暗藏風險

香港中文大學中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑指，拔罐的火酒需小心使用；然而有一些所謂按摩店低估火酒的危險性，甚至會使用工業用火酒，從而造成危險。本港皮膚科醫生陳厚毅亦指出，正確的燒傷處理方法，應該立即進行急救，盡快降溫。他建議燒傷後用水沖洗患處10至20分鐘，好讓患處溫度慢慢降低，減少熱力持續損害皮膚，然後盡快求醫。

燒傷處理6步驟

據本港醫療輔助隊資料指萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

浴火重生｜27歲女全身8成燒傷　近毀容行動不便暴肥　一原因決心跳繩半年勁減55磅
08:05 2024/01/11
浴火重生｜27歲女全身8成燒傷　近毀容行動不便暴肥　一原因決心跳繩半年勁減55磅
浸浴惹禍｜20歲女子愛浸浴加1物養生　致皮膚刺癢罹患皮膚炎醫生警告：嚴重恐二級燒傷
11:50 2023/10/30
浸浴惹禍｜20歲女子愛浸浴加1物養生　致皮膚刺癢罹患皮膚炎醫生警告：嚴重恐二級燒傷
醫美中伏︱38歲女貪平百二蚊做激光脫毛遭燒傷　留「棋盤格疤痕」店家冷回：只需冰敷
18:30 2023/11/16
醫美中伏︱38歲女貪平百二蚊做激光脫毛遭燒傷　留「棋盤格疤痕」店家冷回：只需冰敷
滅蟲危機｜男子執屋見曱甴　狂噴殺蟲水1分鐘後大爆炸　慘被燒傷意外成因曝光
15:08 2023/12/21
滅蟲危機｜男子執屋見曱甴　狂噴殺蟲水1分鐘後大爆炸　慘被燒傷意外成因曝光
手機爆炸｜手機放床頭充電　意外爆炸燒著棉被　夫婦睡夢中嚴重燒傷昏迷｜附4大手機充電禁忌
10:00 2024/01/03
手機爆炸｜手機放床頭充電　意外爆炸燒著棉被　夫婦睡夢中嚴重燒傷昏迷｜附4大手機充電禁忌

你可能感興趣

浴火重生｜27歲女全身8成燒傷　近毀容行動不便暴肥　一原因決心跳繩半年勁減55磅
08:05 2024/01/11
浴火重生｜27歲女全身8成燒傷　近毀容行動不便暴肥　一原因決心跳繩半年勁減55磅
浸浴惹禍｜20歲女子愛浸浴加1物養生　致皮膚刺癢罹患皮膚炎醫生警告：嚴重恐二級燒傷
11:50 2023/10/30
浸浴惹禍｜20歲女子愛浸浴加1物養生　致皮膚刺癢罹患皮膚炎醫生警告：嚴重恐二級燒傷
醫美中伏︱38歲女貪平百二蚊做激光脫毛遭燒傷　留「棋盤格疤痕」店家冷回：只需冰敷
18:30 2023/11/16
醫美中伏︱38歲女貪平百二蚊做激光脫毛遭燒傷　留「棋盤格疤痕」店家冷回：只需冰敷
健康問題 北上消費 東張西望 燒傷 拔罐 按摩 TVB 香港 深圳

最高瀏覽

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）