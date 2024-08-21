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城市創科大挑戰 小學組冠軍方案「觸感地圖」  冀助視障人士出行

特約

發布時間： 2024/08/21 15:30

最後更新： 2024/08/21 15:34

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《城市創科大挑戰》小學組優勝者與香港科技園公司主席查毅超博士合照。

創新科技看似艱深複雜，但其實只要發揮創意思維，人人都可以成為創新者。創新科技署主辦、 香港科技園公司為合辦夥伴的第二屆《城市創科大挑戰》日前舉行總決賽，比賽主題為「香港有計」。公開組、大學/大專院校組、中學組及小學組的入圍參賽者就「幫人有計」和「山人有計」兩大副題闡述創新方案，以應對社區及管理郊野公園所面對的挑戰。一眾小學生年紀細細仍「計仔多多」，展現出驚人創意。

啟基學校STEAM小隊  憑「觸感地圖」奪冠

小學組的評分著重創意及創新性，啟基學校的隊伍憑藉為視障人士而設的創新意念「觸感地圖」奪得冠軍。他們構思利用深度鏡頭，使畫面化為可以用手觸模的立體地圖，方便視障人士出行，同時減少他們對照顧者的依賴，貼切「幫人有計」的副題，以科技建立一個關係更緊密的社會，為照顧者提供全面的支援。

小學組冠軍隊伍啟基學校的學生在台上分享他們的創新意念「觸感地圖」。

隊伍成員温同學分享，起初他們打算利用聲音去測辨方向，但發現受到四周的環境雜音干擾，於是決定以超聲波作為測量工具，並在準決賽評判的建議和指導下設計出第三個版本。他坦言，一開始發現想法無法實行時，難免會有失落，有時在討論時，也會與組員有不同想法，「當我們有不同意見時，會用投票去解決。」

何同學補充：「我們也會從失明人士的角度出發，看看哪個方案更便利他們。」她又分享，對大會提供的原型製作及設計思維工作坊印象深刻，徐同學就指出：「其中一個工作坊中我們要設計手機殼，藉此教導我們如何做到創意思考，對我們日後的研發有很大幫助。」

三位同學均異口同聲表示，喜愛小手作及科學，希望未來升上中學後能繼續參加比賽。帶隊的黃老師表示：「校方一向着重創新，希望透過STEAM小隊帶領學生以不同角度觀察事物，再以自己的方式去探究和設計，即STEAM所講的設計循環。」他又大讚大會評判往往能在不同時候給予寶貴建議，讓學生和老師都深受啟發。

百卉九江書院「飛翔燒烤」  設計概念源自生活

除了社區關愛，今次比賽另一副題是強調大自然與先進科技共存的「山人有計」。百卉九江書院同學所設計的「飛翔燒烤」，正正以科技造就可持續生活，讓大衆能更好地享受郊遊樂趣。顧名思義，用戶只需利用手機應用程式選擇食物和燒烤工具，然後付款，並分享GPS地址，就能「兩手空空」出發到山上或郊野公園燒烤場，無人機能在短時間內將物資運送到所在地。

「飛翔燒烤」最大特點，是無人機上配備垃圾筒，收集大家在郊外吃喝玩樂後的垃圾，讓大家無需將垃圾帶下山，同時減少效野公園垃圾。Nathan同學分享，這個想法源自和家人郊遊的經驗，「和家人上山燒烤時覺得東西很重，燒烤後又不知怎樣將垃圾帶走，還曾經見過有人因此亂拋垃圾，所以想改變這個情況。」

小學組亞軍方案為百卉九江書院同學所設計的「飛翔燒烤」。

而無人機的概念，則是受家長啟發。Tiff同學的父親分享，閒時會帶兒子「放飛機」，透過飛機周圍飛的經驗，加上老師從旁協助，讓他們想到以無人機作為解決方案。他希望兒子能從比賽中學習到互相合作的精神，並對應用科技有所體驗，讓他對未來前路向更有想法。在大會舉辦的工作坊及不同的創新與創意思維培訓下，Tiff表示：「很開心有這樣獨特的體驗，並在這麼多人見證下得獎，感覺很特別。」

帶隊的孫老師就表示，校方鼓勵全部高年級同學參與比賽，「是次比賽和大會主題都相當有意義，我們一直鼓勵小朋友觀察生活，通過他們學習過的知識，以及現有資源，從不同角度去思考解決問題的方法，幫助有需要的人，正正與今次比賽不謀而合。」

推廣全民科普   創新方案落地造福市民

小學組季軍就由英皇書院同學會小學第二校的陳同學奪得，就讀小一的他毫不怯場，在台上分享他的設計「形 ○ 型 ○ 營」，以人工智能（AI）鏡頭識別郊野公園營地帳幕的數量分佈，推算營地佔用率，讓遊人預早安排，同時統計營地使用情況，安排收集垃圾、設立流動廁所等，贏得台下一眾掌聲。

英皇書院同學會小學第二校小一生陳同學，在台上介紹他的設計「形 ○ 型 ○ 營」，贏得台下一眾掌聲。

本屆比賽收到1172項來自本地及非本地的參賽方案，當中有220項方案入圍準決賽，創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示，這次活動不只是一場比賽，也是一個推廣全民科普的好機會。
   
（特約）

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