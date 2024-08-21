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公屋加租｜房協10月起加租一成　甲類租戶平均加租約230元

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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房協10月起加租一成，寬免首3個月加幅，明年1月起實施新租金水平。(梁偉榮攝)

香港房屋協會（房協）宣布，今年10月起加租一成，寬免首3個月加幅，明年1月起實施新租金水平。

房協指，在平衡出租屋邨的營運成本及租戶的負擔能力後，房協轄下20個出租屋邨的租金將於今年10月1日起上調百分之10，新租金會維持至2026年9月30日。經調整後，房協甲類及乙類出租屋邨租戶將會分別每月平均多繳約230元及640元租金。

房協又指，考慮到社會目前的經濟狀況，房協決定向租戶提供特別紓緩措施，寬免首3個月的額外租金，房協因而少收接近2,400萬元的租金收入。至於「富戶」則須由今年10月起繳交新租金，以維護資源合理分配。另外，房協設有「租金援助計劃」，有短暫經濟困難的合資格租戶可獲減免四分之一或一半租金。

房協稱，它作為自負盈虧的非牟利機構，轄下出租屋邨的營運賬目獨立於其他業務，並按其既定機制每兩年檢討租金一次。有關安排已平衡居民的負擔能力及房協屋邨營運的持續發展。

面對出租屋邨老化，房協會繼續優化屋邨設施，過去兩年出租屋邨營運開支亦因而上升，營運賬目錄得虧損。未來兩年，房協預計出租屋邨將持續錄得營運虧損。

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