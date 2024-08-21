環保菜式｜美心聯合煤氣炮製「WeGen x 本地薑」低碳時令餐單 有機會免費參加海洋公園海洋奇觀保育講座

▲ 於8間指定美心MX分店惠顧「WeGen x 本地薑」菜式，憑單即可免費登記參加海洋公園「海洋村莊探險隊」水族館保育導賞講座！

美心集團（美心）與香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）聯手推出「WeGen x 本地薑」企劃，以再生農業（WeGen farming）及本地出產的優質農產品入饌，由多位不同食肆的美心大廚精心設計健康時令菜式，向全港巿民推廣色香味美又低碳環保的飲食，推廣範圍覆蓋美心於本地近 40 間食肆，涵蓋中菜、西菜、日菜及快餐。而食客更有機會免費參加海洋公園的海洋奇觀保育講座，以及獲得價值近港幣 3,000 元的海洋奇觀浮潛體驗和海洋公園門票。煤氣公司「好氣 Fun」會員更可以優惠價品嚐以「WeGen x 本地薑」為主題的健康時令菜式。

WeGen farming 再生農業介紹

WeGen farming 再生農業是由美心集團推動的可持續發展計劃之一，致力善用廚餘，夥拍本地農場，以零農藥、零化肥的方式按時節生產農作物，再將農作物引進予集團旗下餐廳以推廣優質健康飲食。合作農場夥伴將由美心收集的餐前廚餘轉化為酵素，強化土壤營養、防止害蟲；更透過環境友善的耕作方法，維持生物多樣性，減低碳排放。美心集團以再生農業的農作物入饌，把食材的天然營養及味道帶到餐桌之上，與顧客分享循環經濟的成果。

Eatizen 會員尊享

1. 惠顧美心中菜 賞海洋公園門票浮潛體驗！

為積極推廣健康低碳飲食及可持續發展，美心透過是次「WeGen x 本地薑」的企劃，亦特別與海洋公園合作，推動公眾參與海洋保育教育。於 7 月 22 日至 9月 1 日期間，在美心集團旗下的中式酒樓享用由 WeGen 或本地蔬菜烹調的「適時識食」菜式及累積消費金額最高之 50 名 Eatizen 會員可獲贈兩張海洋公園免費水族館浮潛體驗連門票或兩張海洋公園門票，透過親身接觸，學習海洋

生物保育知識！

第 1 至第 10 名：海洋公園「魚」樂零距離浮潛體驗連海洋公園入場門票兩位（最後使用日期：2024 年 10 月 30 日）（價值 HK$2,796）；第 11 至 50 名：海洋公園標準入場門票兩張（最後使用日期：2024 年 12 月 31 日）（價值HK$996）

2. 惠顧美心 MX「WeGen x 本地薑」菜式 送免費海洋村莊探險隊保育導賞及樂園入場門票優惠！

另外由 8 月 1 日至 31 日，Eatizen 會員於 8 間指定分店內堂食或外賣惠顧所列的「WeGen x 本地薑」菜式，即可憑消費單據或指定菜式相片透過 Eatizen 應用程式或美心‧未來一起嚐網站指定頁面登記報名免費參加海洋公園「海洋村莊探險隊」海洋保育講座（價值每人HK$280），由威威村莊村民帶領獨家參觀海洋奇觀，於寧靜和諧的氣氛下慢慢欣賞各種海洋生物，透過生動講解及度身遊戲去認識海洋面對的威脅！

參加者更可同步享有 88 折海洋公園門票優惠。名額有限，先到先得！煤氣公司「好氣 Fun」會員更可享美心 MX 推出「WeGen x 本地薑」大廚系列 HK$10 折扣。「好氣 Fun」會員只需於「好氣 Fun」平台換領指定優惠券，即可享用此優惠。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】