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明星修身丨毛舜筠分享煮食用呢兩款糖　毛姐因一窩心原因鑽研健康飲食

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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毛舜筠（毛姐）早前接受「旦哥」鄭丹瑞的訪問。

現年63歲的毛舜筠（毛姐）保養得宜的她堪稱圈中美魔女，毛姐早前接受「旦哥」鄭丹瑞的「健康‧旦」YouTube頻道訪問，她分享用糖之道，並提醒大家：「唔係食得貴，係要食得好，選擇好嘅嘢食，你嘅身體一定會健康啲。」

毛舜筠教大家用呢兩款糖

平日在煮食時少不免要用糖，毛姐憶起在法國學烹飪時，廚房內是沒有糖，所有的醬料是由食物出來。

毛姐指家中近4、5年是近乎沒有一粒砂糖，她只是用少少砂糖去發起日本奶包。

明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇

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不過毛姐也直言，自己煮廣東菜都一定要用糖，稱：「羅漢果糖唔係唔得，但係羅漢果糖高過某一個溫度，係有羅漢果味出嚟，好多人覺得唔係幾頂得順。」

她續說：「但係，有一種阿洛酮糖（Allulose），佢唔係代糖，佢都係糖，喺植物、生果提煉出嚟，佢佔嘅份量喺植物中係好少，所以佢變咗係稀有。」

毛姐大讚阿洛酮糖是「不得了」，她說：「過往唔能夠食糖嘅日子，無論係咩形態，我廚房全部都係佢。我照食糖水，係落阿洛酮糖嘅糖漿，煮餸都係。」

阿洛酮糖沒有被研究出有不好的物質，毛姐說：「愈嚟愈多好處，唔會提高胰島素水平，我真係覺得糖尿病人一定耍研究阿洛酮糖。」

鄭丹瑞、毛舜筠（影片截圖）

毛姐因一原因落力鑽研糖

多吃糖的話，身體會加速鈣化，毛姐指自己之所以鑽研用糖，是因為家人有健康問題，「一般人就係唔理，覺得個個都係咁食，直至有事嘅時候，佢哋就知道呢啲係好嘢。」

她稱自己在過往數年不斷被問「駛唔駛呀」，但她感到相當值得，並說：「唔係食得貴，係要食得好，選擇好嘅嘢食，你嘅身體一定會健康啲」。

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