靈異事件丨台灣知名女主持遊泰疑「集體撞邪」　同行5人狂嘔換酒店遇「鬼打墻」

▲ 台灣知名女主持遊泰疑「集體撞邪」：同行5人狂嘔、換酒店疑遇鬼打墻。

【藍心湄/集體中邪/泰國/開車/食物中毒】遊泰注意！台灣資深女主持藍心湄近日於節目中分享詭異經歷，指自己與友人曾於泰國遊玩時，疑似「集體撞邪」的駭人經歷。

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藍心湄在「女人我最大」節目中分享，該段駭人往事是發生於15年前。當時，她與友人一行5人到泰國遊玩，入住了一間由友人所設計的酒店。她回憶，該間酒店最特別的是內有許多動物標本，包括犀牛頭、鹿頭等，都被放置在大廳中。一開始以為是假的，之後詢問才知道那些動物頭顱都是真品，讓她印象深刻。

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疑「集體撞邪」狂嘔4個垃圾桶 換酒店遇「鬼打墻」

藍心湄接著憶述，她們同行5人在第一天吃完晚餐後，自己首先覺得身體不適，並開始狂嘔，嘔滿了4個垃圾桶。隔了2個小時後，另外一名同行者亦出現相似情況，而且第二天情況依舊沒有好轉；至第三天，連其他的同行藝人也有類似症狀。期間有人想要沖澡，燈泡居然自行爆破。

由於有感酒店情況怪異，藍心湄一行人準備坐車離開，前往下一間要入住的酒店。惟駭人的是，原本她們距離新酒店只有短短6分鐘的車程，最後卻足足用了一個小時才到達，而且行車期間每個人都昏昏沉沉。但當她們一到埗新酒店，之前的種種不適狀況竟轉眼消失，所有人都瞬間恢復精神，開始興致勃勃地討論接下來要去哪裏玩，令藍心湄等人不得不懷疑是「集體撞邪」：

如果只是一個人可能會以為是錯覺，但那次有5個人！

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