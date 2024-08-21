  • 27°C
香港時間 : 2024821日 (三) 19:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靈異事件丨台灣知名女主持遊泰疑「集體撞邪」　同行5人狂嘔換酒店遇「鬼打墻」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台灣知名女主持遊泰疑「集體撞邪」：同行5人狂嘔、換酒店疑遇鬼打墻。

【藍心湄/集體中邪/泰國/開車/食物中毒】遊泰注意！台灣資深女主持藍心湄近日於節目中分享詭異經歷，指自己與友人曾於泰國遊玩時，疑似「集體撞邪」的駭人經歷。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

藍心湄在「女人我最大」節目中分享，該段駭人往事是發生於15年前。當時，她與友人一行5人到泰國遊玩，入住了一間由友人所設計的酒店。她回憶，該間酒店最特別的是內有許多動物標本，包括犀牛頭、鹿頭等，都被放置在大廳中。一開始以為是假的，之後詢問才知道那些動物頭顱都是真品，讓她印象深刻。

點擊圖片放大
+3
+2

疑「集體撞邪」狂嘔4個垃圾桶 換酒店遇「鬼打墻」

藍心湄接著憶述，她們同行5人在第一天吃完晚餐後，自己首先覺得身體不適，並開始狂嘔，嘔滿了4個垃圾桶。隔了2個小時後，另外一名同行者亦出現相似情況，而且第二天情況依舊沒有好轉；至第三天，連其他的同行藝人也有類似症狀。期間有人想要沖澡，燈泡居然自行爆破。

由於有感酒店情況怪異，藍心湄一行人準備坐車離開，前往下一間要入住的酒店。惟駭人的是，原本她們距離新酒店只有短短6分鐘的車程，最後卻足足用了一個小時才到達，而且行車期間每個人都昏昏沉沉。但當她們一到埗新酒店，之前的種種不適狀況竟轉眼消失，所有人都瞬間恢復精神，開始興致勃勃地討論接下來要去哪裏玩，令藍心湄等人不得不懷疑是「集體撞邪」：

如果只是一個人可能會以為是錯覺，但那次有5個人！

同場加映:靈異事件丨畢業旅行夜遊墾丁　5中學生回房後疑似「集體撞邪」　有人昏迷前聲稱 : 見到靈異現象

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【靈異事件】男子住曼谷酒店撞鬼急忙換房　床頭放硬幣有特殊寓意
17:50 2023/08/04
【靈異事件】男子住曼谷酒店撞鬼急忙換房　床頭放硬幣有特殊寓意
【靈異事件】禮儀師對遺體亂開玩笑　隔日僅能睜眼躺床1個月動不了
18:00 2023/08/18
【靈異事件】禮儀師對遺體亂開玩笑　隔日僅能睜眼躺床1個月動不了
【靈異事件】遺體化妝師連日遭夢中恐嚇　死者家屬竟道出驚人巧合
17:31 2023/08/24
【靈異事件】遺體化妝師連日遭夢中恐嚇　死者家屬竟道出驚人巧合

你可能感興趣

【靈異事件】男子住曼谷酒店撞鬼急忙換房　床頭放硬幣有特殊寓意
17:50 2023/08/04
【靈異事件】男子住曼谷酒店撞鬼急忙換房　床頭放硬幣有特殊寓意
【靈異事件】禮儀師對遺體亂開玩笑　隔日僅能睜眼躺床1個月動不了
18:00 2023/08/18
【靈異事件】禮儀師對遺體亂開玩笑　隔日僅能睜眼躺床1個月動不了
【靈異事件】遺體化妝師連日遭夢中恐嚇　死者家屬竟道出驚人巧合
17:31 2023/08/24
【靈異事件】遺體化妝師連日遭夢中恐嚇　死者家屬竟道出驚人巧合
健康問題 泰國 晚餐 食物中毒 台灣

最高瀏覽

明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
鄔公奇案丨鄔友正解釋當年娶翁嘉穗原因　罕揭與袁詠儀佘詩曼關係
鄔公奇案丨鄔友正解釋當年娶翁嘉穗原因　罕揭與袁詠儀佘詩曼關係
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
東張西望何伯｜翁靜晶親解何東家族由來　直斥何伯認親認戚：唔好揦埋當風濕
東張西望何伯｜翁靜晶親解何東家族由來　直斥何伯認親認戚：唔好揦埋當風濕