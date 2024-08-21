極品外傭｜工人姐姐7大極品行為「搏炒」　港媽好心照顧反被屈虐待

▲ 工人姐姐7大極品行為「搏炒」，港媽好心照顧反被屈虐待。

【工人姐姐/外傭/印傭】香港部分家庭都會聘請外傭分擔家務，不過要遇上好姐姐非是易事，近日有港媽於社交平台大呻被新聘請的工人姐姐抹黑，指自己虐待她，更自導自演7大極品行為，令港媽直指「呢啲人唔做戲真係嘥晒」！

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極品外傭︱港媽大數「極品」外傭7大行為

該名港媽僱主於Facebook討論區「聘請工人姐姐關注組」發文，表示自己8個月間聘請了兩位印傭，並分享其中一個工人姐姐的7大極品行為，更形容她為「非常極品，心理變態」。

1.工作玩手機 沒有看管孩子

她指4歲兒子爬上了窗台跳來跳去，外傭只坐在遠方玩手機，沒有理會兒子。她表示以往已提醒過外傭工作時間不可以玩手機，於是回到家中看完閉路電視後詢問外傭，卻被反問「有甚麼問題?」

2.誣衊僱主不讓玩手機

目擊玩手機後的第二天，外傭開始在廚房喊，指僱主不讓她玩手機。前題是見工時已有溝通過，工作時間內不可以玩手機，外傭曾回答「OK」。

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3.誣衊僱主沒有提供膳食

自己不吃晚飯，卻告訴中介，僱主沒有給她晚飯。

4.誣衊僱主虐待她

僱主帶外傭去買菜，來回一個小時，不知為何外傭的腳底就長了水泡，僱主一見到已經提醒她，不要弄穿水泡，會細菌感染，同時給她膠布和紗布，但她並沒有使用膠布和紗布，卻用了紙巾和膠紙封著水泡，並拍照分享至Whatsapp動態指受到僱主虐待。

5.故意弄傷自己

長水泡第二天便請病假，全日待在房間裡，到晚上7時多表示要出門買藥膏，但當時的藥房經已關門，僱主便帶她到診所看夜診，看醫生時發現她自己摳爛水泡，讓情況看起來很嚴重。

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6.偷食早餐

長水泡的第三日，早上5時多外傭要求多請一日假，僱主翻查閉路電視發現，外傭早上5時多出來，把全屋的飲用水斟走，且將男主人的早餐偷入房間吃，使男主人沒有早餐吃之餘，也沒有水可以沖奶給寶寶飲。

7.誣衊僱主強迫生病中的她工作

僱主其後傳訊息給外傭，表示她不應該斟走所有水和偷先生的早餐，外傭用很惡的語氣回罵，指僱主服務不好，虐待她，在她不舒服的時候逼她工作，又表示要用香港法律控告僱主。隨後更將傭主全家的照片放上Whatsapp動態，直指她是變態僱主

僱主表示工人姐姐一直以來都是自殘，卻誣衊自己虐待她，最終決定告知中介到家中，即時解僱外傭。她指外傭得知被解僱時神情淡定，並表示要留港14天。當中介拒絕要求，要她買明日的機票立刻離開，她則馬上「擠眼淚」，表示自己想繼續留在這裡工作。極速變臉讓傭主指「呢啲人唔做戲真係嘥晒 」。

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極品外傭︱網民形容外傭黑心 自編自導自演

帖文一出，引來不少網民留言，有網民指外傭「搏炒」行為是為了被解僱後獲得賠償，有人直指外傭「好恐怖，自編自導自演」、「有心咁做，夠黑心」、「如果唔係真係相處都唔知佢咁衰

」、「個工人真變態，唔請都唔洗可惜，唔係小朋友處境就好危險 。」

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僱主中止合約需給予書面通知或代通知金

根據香港法例，外傭與本地僱員均受到《僱傭條例》的保障，享有「標準僱傭合約」內所載列的權益。僱主如欲與外傭終止僱傭合約，須給予對方一個月的書面通知或支付一個月代通知金，以及其他與終止僱傭合約相關款項，通常包括：任何尚未發放的工資，工資代替任何未發放的年假，及該假期年按比例的年假薪酬，遣散費或長期服務金，及其他根據「標準僱傭合約」指定須支付外傭的款項，例如返回原居地的旅費、膳食及交通津貼等。

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