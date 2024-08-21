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巴黎奧運 | 體操銀牌女將回老家變身做「侍應」　周雅琴於父母食店幫忙被讚孝順

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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奧運銀牌得主周雅琴於父母食店幫忙！

【巴黎奧運/奧運銀牌/體操/周雅琴】早前奪下奧運銀牌的中國體操少女周雅琴，因頒獎時學身旁的金、銅牌得主咬獎牌而瞬間爆紅，連奧運官網也以「周雅琴頒獎台上學識咬獎牌傳統」為題撰文。

近日，周雅琴衣錦還鄉回到老家湖南衡陽，卸下光環的她於父母經營的餐館做侍應。

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網民：下得了廚房呀

從網民分享的短片所見，身穿運動服、紮著丸子頭的周雅琴忙到不亦樂乎，只見她不停端著一盤盤餸菜，來回於廚房和餐廳之間，將一盤盤餸菜端上餐桌後，又回到廚房幫忙切西瓜。網民亦大讚其孝順兼說：「上得了賽場，下得了廚房呀！」

其後內地媒體訪問了周雅琴的父親，據周父所講，周雅琴回家後都會到土菜館幫忙，餐廳角落也擺放不少雅琴的照片及剪報，而周雅琴日前於微博推介家人的菜館：「歡迎大家來我家吃飯，我給大家推薦一下」，善用自己的名氣「助攻」餐館，認真乖女。

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