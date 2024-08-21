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台灣男神丨許光漢被爆入伍服兵役　經理人親證消息：一起期待明年回歸

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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台灣男神許光漢今日（8月21日）突然傳出已低調入伍服兵役，有網民發文表示在替代役看到許光漢以新訓役男入伍。

許光漢入伍服兵役

據知，許光漢是在昨午現身成功嶺服役，他將進行為期21天基礎軍事訓練，隨後以替代役服役，昨天下午2點半，許光漢在親友接送下自行前往成功嶺報到，且頭髮已先行剃好，看起來和一般入伍新兵一樣。

有人表示在台中的成功嶺營區遇到他，更被下令不可以要求許光漢拎簽名、影相或者摸頭。

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訓練辛苦  

據悉，許光漢只要撐過21天新訓後，之後下單位當兵會輕鬆一點，而他昨入伍後第一天，被其他阿兵哥聽到嘆氣聲，有役男驚呼：「就算是明星，來當兵也很痛苦。」

由於許光漢服替代役，21天的新兵訓練有90%都在教室上課，下單位前還要考試，其他10%才是戶外操課。
據了解，替代役不會刺槍、跑500障礙或丟擲手榴彈，不過每天一早要跑3千公尺。

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許光漢經理人親證消息

許光漢的經理人回應表示：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」

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