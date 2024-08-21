  • 27°C
香港時間 : 2024821日 (三) 15:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

同居少女諸事卜丨kayan9896拍床戲感尷尬　林德信事前沒向太太備案

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《同居少女諸事卜》kayan9896

Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》由雲浩影（Cloud）、吳家忻（kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）及林德信（Alex）主演，當中kayan9896與「暖爸」林德信首次合作已有親熱鏡頭，鏡頭前火辣辣，但鏡頭後卻異口同聲表示尷尬。

kayan9896與Alex在《同居少女諸事卜》飾演鄰居，其中角色崇尚開放式關係的kayan9896更不時「偷𥄫」健身型男Alex，鬧出不少笑話。

《同居少女諸事卜》kayan9896與林德信。

拍床戲怕醜

二人在劇中還有一幕親熱「床戲」，拍攝過程雖然順利，但他們卻表示尷尬，kayan9896指：「親熱鏡頭唔算好親密，有好多鏡頭都用咗啲有趣方式交代，不過都有怕醜，因為我冇乜拍過愛情戲，其實太激情嘅戲份，現階段嘅我未接受到。」

問她拍親熱戲事前有否跟Alex交流一下，笑說：「冇，唔敢太多交流，最好唔好咁熟，咁就冇咁尷尬。」

《同居少女諸事卜》kayan9896與林德信。

林德信冇同老婆備案

至於Alex表示之前曾睇過kayan9896開騷，不過合作拍劇還是第一次，大讚對方演技不俗，他謂：「同佢拍親密戲都會尷尬，始終都係啱啱識，冇排過，一嚟就拍，但可能呢個安排係好嘅，因為要有一種初戀感覺，個心卜卜跳、帶有少少尷尬咁，希望真嘅尷尬，觀眾見得到。（有冇同老婆備案？）冇，一路做任何嘢都冇講，唔需要申請。」

Alex在劇中是位「暖男」，不過現實生活中，自評不屬「暖男」：「我應該唔屬於！可能我唔係一啲識表達情感嘅人，我會執屋嘅，有時會煮飯，不過我可以一星期食同一個餸，冇驚喜，我鍾意煎牛扒，可以晚晚煎，對方可能會覺得悶。」

《同居少女諸事卜》kayan9896與林德信。

kayan9896喜歡𥄫女

kayan9896在劇中喜歡𥄫仔，但現實中的她自言喜歡𥄫女：「我鍾意𥄫靚女，可能想自己成為心中女仔模樣，所以見到正嘅女仔，一定會望。（會留意邊個部位？）身材、穿搭，唔一定要超級靚，鍾意有佢哋嘅特色、自信同吸引到我。」

其實繼《#她和她的戀愛小動作》後，kayan9896再度參演Viu Original原創劇，笑說今次跟上次一樣，衣著上較清爽：「今次同上一套好相似，好多屋企戲，所以好多時都著睡衣、小背心，好彩咁啱呢排努力健身，所以還好。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理
18:48 2024/08/20
ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理
COLLAR成員｜男團FINALLY奪Ivy So第一次　M.I.C玩命竟敢與女神有親密舉動【多圖】
17:17 2024/08/19
COLLAR成員｜男團FINALLY奪Ivy So第一次　M.I.C玩命竟敢與女神有親密舉動【多圖】
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
11:18 2024/08/08
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持

你可能感興趣

ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理
18:48 2024/08/20
ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理
COLLAR成員｜男團FINALLY奪Ivy So第一次　M.I.C玩命竟敢與女神有親密舉動【多圖】
17:17 2024/08/19
COLLAR成員｜男團FINALLY奪Ivy So第一次　M.I.C玩命竟敢與女神有親密舉動【多圖】
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
11:18 2024/08/08
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
吳家忻 林德信 電視劇

最高瀏覽

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）