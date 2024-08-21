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癌症殺手｜49歲女星抗癌5年曾切3器官保命　檢查揭1部位再現病灶情緒崩潰

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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49歲台灣女星唐玲抗癌5年，近日接受腸胃鏡檢查結果再發現1處出現病灶。

【胃癌／唐玲／癌症／子宮／卵巢／化療／腸胃鏡】現年49歲的台灣女星唐玲於2019年確診胃癌第4期，抗癌5年間曾歷8次化療，並已先後將3分之2的胃部、子宮、卵巢悉數切除保命。她上周三（14日）在社交平台上分享自己將進行腸胃鏡檢查，而這次的檢查結果將決定她是否可「治癒成為普通人」，怎料今日（21日）再更新近況時便表示在另一處發現病灶，令她當下忍不住情緒崩潰。

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唐玲上周在個人Facebook專頁發文，回憶自己5年前第一次接受腸胃鏡檢查後發現患上胃癌，經過5年治癌抗癌防癌的日子後，因為需要再次進行腸胃鏡檢查，覺得自己「彷彿又回到了原點」，直言這次檢查的結果「將會更進一步決定我是否治癒成為普通人」。

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她於今日（21日）上午透露檢查結果，然而帶來的卻並非好消息：醫生在她的盲腸發現了一個病灶，且「看起來是硬硬的又無法切除」。因為擔心是不好的東西，所以只能先做切片，待檢驗結果出爐才會再通知。這個結果令唐玲頓時感到晴天霹靂：

然後我就開始崩潰又恢復理智，崩潰又恢復理智，崩潰又恢復理智......

事實上，唐玲患癌後一度被醫生估計僅剩3至6個月壽命，她亦曾表示自己對生死早已看化，甚至連身後事都已安排好；一旦自己身故，並不打算舉辦告別式。而這次帖文曝光後，不少網民紛紛為她獻上祝福，希望她吉人天相、一切平安。

更多相關報道：癌症殺手丨曾切3器官保命　49歲女星抗癌5年自爆回到原點面臨重大考驗

同場加映: 胃癌常見症狀

臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生謝耀昌指，胃癌的常見臨床症狀是上腹持續隱痛或脹悶不適，進食後的症狀更為嚴重，因此容易與其他腸胃毛病混淆，甚至被誤以為是消化不良。這些胃病與胃癌最大區別，是一般胃或十二指腸潰瘍的疼痛較有規律。

謝耀昌指表示初期胃癌病徴並不明顯，但常見的胃癌症狀有：

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4大常見治療方法

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