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冒牌物品｜夾公仔機售冒牌香水化妝品等　總值$33萬8男女被捕

社會

發布時間： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任周凱文(曾秋文攝)

海關首次發現有夾公仔機售賣冒牌物品，檢獲多款冒牌香水。海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組高級調查主任周凱文表示，早前接獲舉報指有店舖懷疑售賣冒牌香水，以及有夾公仔店在業務過程中向顧客提供懷疑冒牌香水。經商標持有人的協助下，在本月8至21日採取行動，突擊搜查10間位於旺角、葵涌、荃灣、東涌和西貢的店舖，包括3間藥房、4間零售店舖和3間夾公仔店，檢獲5000件懷疑冒牌物品，包括香水、化妝品、護膚品，以及6部夾公仔機和3部硬幣兌換機，市值約33萬元。

拘捕4男4女四（20至46歲），3人是店舖負責人，5人為員工，涉嫌違反《商品說明條例》，所有被捕人士以獲准保釋候查。海關發現店舖以「試用裝」作招徠，檢獲的香水和化妝品等售價由30至350元，約正貨價值的二至五成，涉及10個品牌。大部分容量在1.5至15毫升，部分款式在市場上從來沒有相同的容量的正貨產品銷售，海關稍後會把侵權物送往政府化驗所作進一步檢驗。

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